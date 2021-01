Kritiseres efter diktator-kram

Præsidenten for Den Internationale Ishockeyunion (IIHF), René Fasel, er kommet i modvind efter at have været lidt for underdanig over for diktatoren Alexander Lukashenko

Når verdens bedste ishockeyspillere efter planen kæmper om retten til at kalde sig verdensmester i slutningen af maj og starten af juni, så sker det i Letlands hovedstad, Riga, og Hvideruslands ditto, Minsk.

To lande, der trods en fælles fortid i Sovjetunionen ikke just kommer godt ud af det med hinanden, hvorfor Letland da også tidligere har bedt om at få Hviderusland fjernet som vært.

Den mission ser ikke ud til at lykkes, og Hvideruslands præsident, Alexander Lukashenko - der sidste år kontroversielt blev genvalgt trods stor modstand og fortsatte demonstrationer mod ham - gik derfor i offensiven. Charmeoffensiven.

Præsidenten for Den Internationale Ishockeyunion (IIHF), René Fasel, blev inviteret til Minsk, så Lukashenko selv kunne forsikre ham om, at alt er super duper i Hviderusland.

Den hvierussiske præsident, Alexander Lukashenko, er stor ishockeyfan og har selv flere gange spillet i opvisningskampe. Foto: Nikolai Petrov/BelTA/Reuters/Ritzau Scanpix

De to præsidenter indledte mødet med et kram, og fortsatte med høflighedsudvekslinger. Men den nikkedukke-agtige adfærd fra schweiziske Fasel har ikke fået pæne ord med på vejen. Faktisk har europæiske politikere stået i kø for at fordømme Fasels opførsel i selskab med Lukashenko, der betegnes som Europas sidste diktator.

Eksempelvis Litauens tidligere udenrigsminister Linas Linkevicius:

'Når det drejer sig om diktatur er der ingen forskel mellem sport og politik. Naiviteten hos visse sportsbureaukrater er ganske enkelt sørgelig,' skriver Linas Linkevicius.

Eller tjekkiske Pavel Telicka, der er tidligere EU-komissær og nuværende medlem af Europaparlamentet:

'René Fasel - ishockeyens skændsel'

Den russisk-baserede tyske journalist Jens Siegert følte det også lige passende at give Lukashenko en bemærkning med på vejen:

'Lukashenko fortæller IIHF-præsident René Fasel, at 'I Hviderusland er der ingen, der stormer Kongressen'. Det er sandt. For oppositionen demonstrerer fredeligt. De bærer ikke våben. De bliver arresteret blot for at forsamle sig eller for at vifte med flag,' skriver han.

Om demonstrationerne mod Lukashenko er stoppet om et halvt år er ikke sikkert - men mon ikke, at han med vanlig jernhånd formår at få dem gemt helt af vejen, når - og hvis - ishockeystjernerne kommer til landet.

Et af de lande er Danmark, der spiller i Gruppe A med netop Hviderusland. Desuden skal Heinz Ehlers' tropper møde Rusland, Sverige, Tjekkiet, Schweiz, Slovakiet og Storbritannien.

Danmark har et par gange de senere år gæstet Minsk for at spille store slutrunder - uden at hjembringe de store minder. Først ved VM i 2014, hvor danskerne blev næstsidst i indledende gruppe og derefter i 2016 efter blamagen i OL-kvalifikationen, hvor danskerne stillede med alle NHL-stjernerne og alligevel kiksede kvalifikationen ved at tabe til Slovenien.

Sommerens VM indledes efter planen 21. maj.

På vej hjem? Køber lejlighed i Ørestad

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke

Han ligner den oplagte sportschef i AGF

Fantastisk udvikling: De efterspurgte danskere