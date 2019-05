Kvartfinalen glippede: - Ikke en fuldstændig katastrofe

Kaptajn Peter Regin ærgrer sig over nederlaget til USA - men betragter det ikke som en katastrofe, at kvartfinalen glippede

KOSICE (Ekstra Bladet): Nul point mod USA kombineret med canadisk sejr over Tyskland betyder, at de danske muligheder for en kvartfinale er forsvundet som dug for den slovakiske forårssol.

Det faktum ærgrer naturligvis kaptajn Peter Regin, men han mener ikke af den grund, at man kan tillade sig at være skuffet.

- Vi bliver nødt til at være realistiske: Vi har kun været i kvartfinalen to gange. Så det er ikke en fuldstændig katastrofe.

– Vi tilhører mellemlaget mellem 9 og 14 på verdensranglisten, hvor det er meget tæt. Det er kun et eller to hold hvert år, der sniger sig med af dem, så det kræver også, at man har al den vind, man har brug for og momentum i de rigtige kampe.

– Nogle gange fortjener man det held, og det har vi ikke gjort os gode nok til at fortjene i denne turnering, siger den danske kaptajn.

Han vil til gengæld tillade sig at være skuffet over det danske 7-1-nederlag til USA, der skulle have været en sejr, hvis kvartfinalen skulle være et tema.

- Nogle gange kan vi spille så godt, vi overhovedet kan og stadig tabe mod de her nationer.

- Vi bliver nødt til at indse, at vi kan ikke bare kan være skuffede over, at vi taber, men at vi kan blive skuffede, hvis vi i det mindste ikke har givet det en chance. Og det føler jeg ikke, at vi gjorde i dag, siger Peter Regin.

Han og de øvrige danskere får muligheden for oprejsning mandag kl. 20.15, når mægtige Canada venter.

Canadierne vandt lørdag 8-1 over Tyskland, og knuste dermed den sidste teoretiske mulighed for videre dansk avancement.

