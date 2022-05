Kvindelig ishockey-assistent fik upassende spørgsmål

Den kvindelige assistenttræner for det mandlige tyske ishockeylandshold blev under et interview stillet et spørgsmål, som fik øjenbrynene til at løfte sig

Jessica Campbell er assistenttræner for det mandlige tyske ishockey landshold.

Det er historisk og medfører naturligvis lidt ekstra opmærksomhed, når man er den første kvinde, der har en lederstilling ved at mandligt ishockey-VM.

For den 29-årige canadier var det dog ikke positiv opmærksomhed, hun fik af et slovakisk tv-hold, da hun ifølge Aftonbladet blev interviewet onsdag.

Her fik en slovakisk journalist hende på glatis med et par ret upassende spørgsmål:

- Hvordan er det at være en del af et hold, når man er en smuk kvinde, og holdet er fuld af flotte mænd? Er der nogen af mændene du kan lide bedre end andre?, lød spørgsmålet fra den slovakiske journalist.

Det spørgsmål forstod Campbell ikke helt, og hun bad journalisten om at forklare spørgsmålet, hvilket fik journalisten til at gentage spørgsmålet.

Hvortil hun svarede, at det er hendes job, og spillerne gør deres arbejde. Og så gjorde hun det klart, at holdet har et stærkt samarbejde, men at der ikke er følelser i spil.

Som aktiv spiller har Jessica Campbell vundet VM-sølv med det canadiske ishockey landshold. Efter hun stoppede karrieren har hun været assisterende træner i den tyske klub Nürnberg Ice Tigers og altså nu assisterende træner for det tyske landshold.

Jessica Campbell (nederst) i aktion for det canadiske landshold tilbage i 2014. Foto: Jonathan Hayward/Ritzau Scanpix

Danmark tabte, men hænger på

Det danske ishockey landshold tabte torsdag med 1-0 til Jessica Campbell og Tyskland.

Danskerne ligger dog stadig på den adgangsgivende fjerdeplads, som giver en plads i VM-kvartfinalen.

Lørdag er Danmark favoritter mod Frankrig, inden gruppespillet slutter med to kampe over for modstandere, der må formodes at være for stærke, når de danske drenge støder ind i Canada og Slovakiet.