Kvindernes ishockeylandshold varmer op til VM med stor skalp

Danmarks kvindelige ishockeylandshold, der i maj deltager ved A-VM, leverede lørdag et flot resultat i en testkamp.

Verdensranglistens nummer syv, Tjekkiet, blev således slået med 3-0 i Rødovre efter en fornem indsats.

Josefine Jakobsen scorede to gange tidligt i kampen, og Julie Funch Østergaard supplerede med en scoring i tomt mål i slutfasen.

Landstræner Peter Elander var ovenud tilfreds.

- En helt igennem fremragende ishockeykamp, som spillerne virkelig nød at spille. Den lille bane i Rødovre gør noget godt for kvindehockeyen og gjorde spillet langt mere intenst. Stærke pasninger af Silke Glud og Emma Russell på Josefine Jakobsens mål og så hård fight over hele linjen.

- Det var en tæt kamp gennem alle perioder, hvor vi fik brugt alle vores spillere. Stor, stor kamp af Mille Kunnerup, der virkelig gjorde det godt i vores boxplay, siger Peter Elander i en pressemeddelelse.

Begge hold savnede godt og vel en kæde af normale stamspillere.

- Kampen beviste, at vi har stor bredde på holdet, og der bliver virkelig kamp om pladserne frem mod VM, siger Peter Elander.

De to lande mødes i en ny test søndag.

Kampene er et led i forberedelserne frem mod VM i Canada, der spilles fra 6. til 16. maj i byerne Halifax og Truro. Her møder Danmark også Tjekkiet i den indledende runde.