Landshold smidt af fly

Det var et sandt kaos, da det russiske junior-landshold skulle hjem fra Calgary i Canada.

Oven på de aflyste verdensmesterskaber i ishockey, som følge af corona-udbrud i trupperne, måtte de mange nationer se frem til en bitter tur hjem fra Canada uden at have spillet.

Det russiske og tjekkiske landshold var placeret i samme fly, der skulle til Frankfurt, og før flyet overhovedet nåede at lette, var der opstået et kæmpe kaos ombord.

Det skriver New York Post.

Private passagerer, der ligeledes var med ombord på flyet, kunne berette om, hvordan flere russiske spillere nægtede at tage deres mundbind ordentligt på, hvilket fik flypersonalet på overarbejde.

En privat passager, der sad på business class, fortalte den canadiske presse om et medlem fra det russiske hold, der havde siddet og røget på en e-cigaret og hørt høj russisk rock på sin telefon.

Flypersonalet fortalte vedkommende, at han skulle stoppe og følge retningslinjerne, men russeren blæste på instrukserne.

Det endte med, at politiet blev tilkaldt og måtte eskortere både det russiske og tjekkiske landshold ud af flyet, fordi begge mandskaber sad i grå træningsdragter.

Tjekkerne fik dog betalt hotel og plads på et nyt fly senere på dagen for ulejligheden, da de ikke havde skabt kaos, men alligevel blev eskorteret ud.

En anden passager tweetede, at flyet endte med at være over tre timer forsinket som følge af russernes ballade, da alle spillere og medlemmer fra de to landshold skulle eskorteres af politi, samt alt bagage skulle fjernes fra flyet.