Landsholdet lider: Træt af uheldig afbudskultur

Danmarks Ishockey Union vil sikre sig, at der ikke bliver en afbudskultur på landsholdet

KOSICE (Ekstra Bladet): Da årets VM i ishockey for Danmarks vedkommende sluttede tirsdag, var fokus sådan set allerede et godt stykke længere fremme i programmet for holdet bag holdet.

Det er der to grunde til. Den ene er, at der om godt og vel et års tid skal spilles en meget vigtig OL-kvalifikation. Den anden er, at der til dette VM er indløbet en stribe af afbud.

Afbud kommer naturligvis, hvis der er skader, men i år har det været lidt anderledes. Her har der været afbud fra ni profiler, hvor flere af dem ikke har været skadet.

Den tendens vil landsholdets general manager, Kim Pedersen, forsøge at ændre.

- Vi har allerede nu besluttet os for at sætte os ned med nøglespillerne - inklusive NHL-spillerne - på den anden side af VM, og så skal vi have lagt det 'roadmap', der skal være i forhold til VM i Schweiz (2020, red.) og OL-kvalifikationen, siger Kim Pedersen.

Han ærgrer sig også over de mange afbud og kan sagtens se, hvis fansene undrer sig.

- Jeg kan sagtens forstå det.

- Men vi har jo også forståelse for, når folk ikke kommer. Er vi skuffede? Det ved jeg ikke. Vil vi gerne have, at de kom? Selvfølgelig. Vi vil gerne stille med det stærkeste hold hver gang.

Tænk på fodboldlandsholdet

Så langt er landstræner Heinz Ehlers helt enig, og de mange afbud smitter af på resultatet på isen.

- Man kan jo tage fodboldlandsholdet og pille de ti bedste væk. Så ved jeg ikke, om de kommer til VM eller EM, siger han med et hævet øjenbryn.

Og så kommer han med et meget aktuelt eksempel på, hvor skidt det kan gå.

- Det skal være vores ambition, at vi hver gang stiller med det bedste hold og de bedste spillere. Det vil gøre tingene noget nemmere. så er man måske ikke nervøs før en kamp mod briterne, som vi mødte her.

- Så havner man i en situation, som Frankrig havnede i. De manglede også nogle af deres allerbedste spillere.

- Jeg håber, at man kan finde en måde at gøre det mere attraktivt for alle vore rigtigt dygtige spillere, siger Ehlers.

Han skal efter sommerferien begynde at lægge planerne for den kommende sæson, der kulminerer med VM i hans andet hjemland, Schweiz.

De har meldt afbud Nikolaj Ehlers

Grund: En brækket knogle i benet kunne ikke blive klar. Frans Nielsen

Grund: Blev far for anden gang. Frederik Andersen

Grund: Overbelastning i lysken. Oliver Bjorkstrand

Grund: Havde brug for pause/familiære årsager. Mads Christensen

Grund: Holder en pause fra landsholdet. Jannik Hansen

Grund: Indstillede karrieren. Philip Larsen

Grund: Er blevet far. Patrick Bjorkstrand

Grund: Holder en pause fra landsholdet. Nichlas Hardt

Grund: Holder en pause fra landsholdet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Oprejsning i jagten på OL

KOSICE (Ekstra Bladet): Jagten på et godt VM næste år er ikke det eneste mål. For 2020 er også året, hvor der skal spilles kvalifikation til vinter-OL i Beijing i 2022.

Danmark har aldrig været til OL, men fik en gylden mulighed, da IIHF for fire år siden efter stort lobbyarbejde af DIU-formand Henrik Bach Nielsen flyttede spille-terminen til lige efter sommerferien, så alle NHL-spillere kunne deltage.

Alligevel endte Danmark som sorteper ved turneringen i Minsk, der med Bach Nielsens ord blev 'dumpet', og han lovede en evaluering af processen, så de samme fejl ikke blev begået igen.

Den proces har landsholdets general manager Kim Pedersen helt styr på.

- Vi har en helt klar struktur på, hvad der skal ske fra nu, og indtil vi spiller OL-kval i 2020.

- Nu gør vi det lidt mere formelt, fordi vi sammen med Team Danmark er blevet enige om at lave en bedre plan end sidste gang, vi var til OL-kval, siger Kim Pedersen.

Den danske kvalifikationsgruppe ligger næsten fast. Den baserer sig på verdensranglisten efter dette VM. Her står det klart, at Danmark skal møde værterne Norge og Sydkorea samt et kvalifikationshold, der findes senere.

Se også: Dramatisk VM-punktum: Danmark i straffe-gyser

Se også: Danmark i nyt straffe-drama: Her er karaktererne

Se også: Gigantisk VM-chok: Redder livet i vanvittigt comeback