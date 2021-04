Landsholdskaptajn skifter til schweizisk ishockey

Det danske ishockeylandsholds kaptajn, Peter Regin, forlader den finske KHL-klub Jokerit og fortsætter karrieren i Schweiz.

Regin har underskrevet en aftale med HC Ambri-Piotta gældende for den kommende sæson.

Ambri-Piotta sluttede sæsonen som næstsidst i den schweiziske liga, der på grund af de særlige omstændigheder omkring coronapandemien ikke opererer med nedrykning i denne sæson.

35-årige Peter Regin spillede seks år i NHL, inden han i 2015 vendte tilbage til Europa for at tørne ud for Jokerit.

Her blev det til seks sæsoner, 330 kampe og mere end 200 point for den rutinerede center.

Peter Regin har tidligere stiftet et kortvarigt bekendtskab med schweizisk ishockey.

Under en NHL-lockout i sæsonen 2012/13 spillede han fire kampe for Langenthal i den næstbedste række. I øvrigt med den nuværende danske landstræner Heinz Ehlers som træner.

Regin afløste i 2017 Morten Green som kaptajn for det danske landshold. I øjeblikket er han ved at genoptræne efter en skade og er ikke en del af den landsholdstrup, der er i gang med forberedelserne til VM i næste måned.