Landstræner efter øretæve: Det er småting

Ser man kun på resultatet, kunne ishockeylandsholdet dårligt have fået en sløjere optakt til A-VM, der begynder i Riga om en uge.

Men trods torsdagens 0-4-nederlag i generalprøven mod Norge, rejser landstræner Heinz Ehlers til Letland med både optimisme og ro i sindet.

Nok var det nordmændene, der scorede målene. Men derudover var den danske præstation i landstrænerens øjne helt i orden - ligesom den har været i hele forberedelsen.

- Resultatet kan vi ikke være tilfredse med, men jeg er super tilfreds med selve spillet. Alle de ting, vi har trænet på, gjorde spillerne rigtig godt. Vi skal heller ikke glemme, at vi mødte en fornuftig modstander.

- Det er småting, der skal forbedres. Lidt mere kvalitet i skuddene. Lidt mere trafik foran modstandernes målmand, siger Heinz Ehlers, der havde set sit hold blive straffet hårdt af en effektiv og kontrastærk modstander.

Et stort udskilningsløb

Kampen markerede afslutningen på den månedlange træningslejr, hvor det danske landshold har forberedt sig på det forestående møde med verdens bedste ishockeynationer.

Som altid har lejren formet sig som et stort udskilningsløb, hvor spillere løbende er blevet sorteret fra og sendt hjem, mens andre er stødt til fra klubber rundt omkring i Europa.

- Der er vel kun syv-otte mand tilbage fra den gruppe, der startede træningslejren. Men hele vejen igennem har jeg set en god energi, og alle har troet på, at de havde en chance for at nå med til VM.

- Spillerne har jo også været klar over, at der ikke kom den store tilgang af NHL-spillere, ligesom der er nogle, der er blevet lidt for gamle og derfor ikke er med længere.

- Dermed er der skabt plads til nye spillere, og man har kunnet se, at de alle vil det her, siger Heinz Ehlers.

'Jeg elsker udfordringer'

Inden VM-premieren bliver holdet forstærket med 23-årige Alexander True fra San José Sharks, der står foran sin landsholdsdebut.

Et lille spørgsmålstegn er der ud for Frederik Storm, der har problemer med sit knæ og skal skannes inden afrejsen. Selv ser forwarden dog optimistisk på muligheden for at blive klar til VM.

Her skal Danmark op imod stormagter som Sverige, Rusland og Tjekkiet. Der venter dog også mere medgørlige modstandere i form af Storbritannien og Hviderusland.

- Uanset hvad tager jeg afsted med en god fornemmelse, siger Heinz Ehlers.

- Jeg er selvfølgelig også realist og ved, at vi skal møde nogle rigtigt dygtige modstandere, hvor vi nok ikke får lov at have pucken så meget, som vi havde mod Norge.

- Men jeg elsker udfordringer, og det ved jeg også, at spillerne gør.

Danmark åbner VM næste lørdag, hvor Sverige er modstanderen.