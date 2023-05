Landstræner kritiserer danske stjerner: - For dårligt!

Danmark kom flyvende fra start ved VM i ishockey, men som modstanden er taget til, er luften gået af ballonen.

En række af de danske stjernespillere er dog slet ikke med til VM-slutrunden i Finland, og det får nu den danske landstræner, Heinz Ehlers, til at sende en stikpille mod dem og den prestigefyldte amerikanske ishockeyliga NHL.

- Jeg skal være ærlig at sige, at der er nogle, jeg er rimelig skuffet over. Nogle, som slet ikke har budt ind i de fire år, jeg har været landstræner. Det, synes jeg, er for dårligt. Der synes jeg godt, at man nogle gange må betale lidt tilbage for det, som dansk ishockey også har gjort for dem, siger Heinz Ehlers i et interview med TV 2 Sport.

Det er nemlig sådan, at Nikolaj Ehlers, som er søn til landstræneren, er den eneste NHL-spiller i den danske trup ved VM.

I alt syv danskere er på kontrakt i en NHL-klub, men flere af dem har ikke været tilknyttet landsholdet i de fire år, Heinz Ehlers har været landstræner.

Nikolaj Ehlers er eneste danske NHL-spiller i landsholdstruppen. Det irriterer landstræner Heinz Ehlers. Foto: Pavel Golovkin/Ritzau Scanpix

Det kan skyldes mange ting, men det irriterer landstræneren, at dansk ishockey bliver så stærkt underprioriteret af stjernespillerne.

Det danske ishockey-landshold står i øjeblikket med ryggen mod muren.

Med mandagens nederlag til Sverige er VM-skæbnen nemlig ude af danske hænder.

I stedet skal vi håbe på, at Frankrig tirsdag tager point mod Tyskland, inden Danmark senere selv skal slå Finland, hvis kvartfinalen skal sikres.