Landstræneren sender to hjem

Ishockey-VM er slut for Joachim Blichfeld og Jonas Røndbjerg.

To af Danmarks mest lovende forwardtalenter har været en del af den danske VM-lejr i Kosice siden ankomsten for lidt over en uge siden. Men nu står det klart, at der ikke længere er brug for nogen af dem.

Ishockeylandstræner Heinz Ehlers har valgt at registrere Mathias From og nyankomne Patrick Russell i VM-truppen, der dermed rummer de maksimalt tilladte 22 markspillere og tre målmand.

From har sammen med Blichfeld og Røndbjerg været reserver i lejren og har ikke indgået i nogen kæder under træningen.

Men mens Mathias From nu kan gøre sig håb om at komme på isen ved VM, må de to øvrige rejse til Danmark fredag.

Det danske mandskab møder torsdag aften Finland i den første kamp uden profilen Lars Eller på holdet. Eller rejste onsdag morgen hjem til Washington for at pleje den skade, han spillede med i de første tre kampe.

Til gengæld er der store forventninger til Patrick Russell, der torsdag eftermiddag er ankommet til Slovakiet fra Californien, hvor han har spillet slutspil med Bakersfield Condors i AHL.

- Patrick leverer altid for landsholdet og bliver en rigtig stor forstærkning for os. Han har vist sin klasse frem i AHL og fået sin NHL-debut i denne sæson, lyder det i en pressemeddelelse fra den danske VM-delegation.

Patrick Russell var en del af det danske VM-hold i både 2017 og 2018 og spiller mod Finland sin 15. VM-kamp.

Kampen mod finnerne begynder klokken 20.15.

