Lang ventetid giver dansk ishockey fordel i OL-kapløb

Ishockeylandsholdets chancer for at kvalificere sig til vinter-OL for første gang er vokset, efter at Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) onsdag valgte at udskyde kvalifikationen til august 2021.

Da det stod klart, at turneringen ikke kan gennemføres som planlagt i august i år, var der to alternativer i spil på onsdagens møde i IIHF's council.

Den ene var at afvikle kvalifikationen i landsholdsterminen i februar. Den anden var at udskyde turneringen et år.

Flertallet pegede på den sidste mulighed, hvilket man kan betragte som en lille sejr for dansk ishockey.

- Det var en kamp, og der gik politik i den, men her blev jeg lidt dansk, siger Danmarks Ishockey Unions formand og councilmedlem, Henrik Bach Nielsen.

Otte spillere i NHL

Placeringen i august betyder, at spillerne, der er på kontrakt i nordamerikanske klubber, sandsynligvis er til rådighed.

Danmark har lige nu otte spillere i NHL og er dermed langt bedre stillet på den front end modstanderne i OL-kvalifikationen, Norge, Slovenien og Sydkorea.

Aktuelt råder nordmændene kun over Mats Zuccarello i NHL, mens slovenernes eneste forstærkning vil være den mangeårige storspiller Anze Kopitar.

Outsideren Sydkorea har ingen spillere i den prestigefyldte liga.

- Vi ved ikke, hvad der sker i NHL i næste sæson, men det her giver os i teorien mulighed for at stille det stærkeste hold. Det ville helt sikkert ikke have været tilfældet i februar.

- Det havde landene selvfølgelig lugtet. Norge mente eksempelvis, at februar var det bedste tidspunkt, siger Henrik Bach Nielsen.

Kan komme under tidspres

Tidligere var OL-kvalifikationen altid placeret i februar, men det blev lavet om forud for OL i 2018.

Her var det danske councilmedlem en af fortalerne for at placere kvalifikationen på et tidspunkt, hvor landene havde mulighed for at indkalde de bedste spillere.

- Når man ved OL spiller de bedste mod de bedste, så skal man også gøre det i kvalifikationen, siger Henrik Bach Nielsen.

Et andet argument for ikke at gå tilbage til februar er, at de nationale ligaer kan komme under tidspres i næste sæson, fordi coronapandemien kan udsætte sæsonstarten.

- Dermed kan landsholdsterminen i februar komme under pres, og under alle omstændigheder ville der ikke være tid til forberedelse.

- Spillerne ville blive fløjet direkte ind fra klubberne, og det er ikke optimalt for noget, der er så vigtigt, siger DIU-formanden.

NHL-forstærkning er dog ikke i sig selv garanti for succes. Da Danmark for fire år siden for første gang havde stort set alle NHL-spillere til rådighed, endte det i en slem skuffelse.

I kvalifikationen i Hviderusland tabte det bedst besatte danske landshold nogensinde til både værtsnationen og Slovenien og udspillede tidligt sin rolle i OL-kapløbet.