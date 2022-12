Lars Eller skinner på isen i storsejr

Danske Lars Eller havde natten til onsdag en produktiv dag i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

I slutningen af anden periode fik han nemlig sidste stav på pucken og gjorde det til 3-0 i en storsejr for hans hold, Washington Capitals, over New York Rangers.

Danskeren står nu noteret for seks mål i indeværende sæson af NHL, og Washington Capitals befinder sig på en 5.-plads i østkonferencen af de indledende NHL-runder.

Capitals har dog spillet flere kampe end de hold, der umiddelbart ligger i hælene på holdet. Der er dermed en række hold, heriblandt Rangers, som med sejre i de resterende kampe kan overtage 5.-pladsen.

Svenske Marcus Johansson åbnede scoringen for Capitals, inden hans landsmand Erik Gustafsson gjorde det til 2-0 i anden periode.

Efter at Lars Eller skrev 3-0 på måltavlen, var det amerikanske Conor Sheary, som scorede det afsluttende mål til 4-0.

Lars Eller var natten til onsdag den eneste dansker i aktion i NHL.

Både målvogter Frederik Andersen og angriber Nikolaj Ehlers er skadede for deres respektive hold, Carolina Hurricanes og Winnipeg Jets.