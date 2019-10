Lars Eller spillede hovedrolle i målfest

Danske Lars Eller og Washington Capitals har gang i en stærk stime på isen.

Natten til mandag dansk tid vandt holdet 5-3 på udebane over Chicago Blackhawks, hvilket gav Capitals den tredje sejr i træk i NHL.

Dermed indtager holdet førstepladsen i Metropolitan Division i Eastern Conference - dog med flest kampe af de otte hold i rækken.

Eller nåede i løbet af opgøret både at optræde i en helte- og skurkerolle.

Således lå kampen på vippen, da Eller ved stillingen 3-2 til Washington gav pucken væk, hvorefter Chicago fik udlignet til 3-3.

Men senere fik Eller rådet bod på sin fejl.

Det var nemlig den 30-årige dansker, der scorede det sidste mål til 5-3 for sit hold 50 sekunder før tid i et tomt net.

Desuden blev Eller noteret for en assist ved Washingtons vigtige føringsmål til 4-3.

Også Patrick Russell og Nikolaj Ehlers var i aktion i et møde mellem to danskerhold, da Edmonton Oilers og Winnipeg Jets tørnede sammen.

Her vandt Ehlers og Winnipeg Jets over Edmonton Oilers og Russell på straffeslag, efter at både den ordinære spilletid samt overtiden ikke bød på mål.

Winnipeg Jets vandt 2-0 på straffeslag.

Ingen af de to danskere gjorde sig bemærket med assister eller mål.

Russell fik knap 11 minutter på isen, mens Ehlers fik godt og vel 17 minutter.

Se også: Fodboldlegende skifter til ishockey

Se også: Verdens klammeste mad? - Kunne ikke spise det