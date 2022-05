Lars Ellers mål sikrede sejren for Capitals i NHL-slutspil

Det amerikanske ishockeyhold Washington Capitals med danske Lars Eller i truppen kan sætte punktum for den første sejr i slutspillet i NHL, som er den bedste nordamerikanske ishockeyliga.

Danskeren kom på måltavlen som den sidste i kampen.

Capitals besejrede Florida Panthers 4-2.

Holdet fra Washington lagde ud uden den 32-årige dansker på isen.

I første periode åbnede Tom Wilson scoringen for Capitals, men efter 17 minutter og 55 sekunder kunne Panthers udligne gennem Sam Bennett.

Og efter 43 sekunder i anden periode gjorde Panthers ekstra ondt på Capitals, da holdet tog en 2-1-føring, da Claude Giroux satte pucken i nettet.

I kampens tredje og sidste periode leverede Capitals dog en imponerende indsats ved først at udligne til 2-2 efter 8 minutter og 14 sekunder og derefter at genvinde føringen to minutter senere.

Så måtte Panthers ellers smide alle mand frem, og uden en målvogter for nettet kunne danske Lars Eller sætte pucken i et tomt net og slukke håbet for Florida Panthers, der spillede på hjemmebane i Fort Lauderdale.