Lavinen ruller i NHL: Træner går efter racisme-afsløring

Træneren for Calgary Flames, Bill Peters, har sagt op, efter at afsløringer om hans racistiske sprogbrug er kommet for en dag

Skeletterne er væltet ud af skabet i NHL, efter at Toronto Maple Leafs sidste onsdag fyrede træner Mike Babcock.

Efterfølgende blev flere historier om Babcocks terror-lignende metoder verificeret, og flere andre spillere og tidligere spillere stod frem og fortalte om andre trænere, der også var gået over stregen.

Især Calgary Flames-træner Bill Peters blev nævnt som en, der ikke lagde fingrene imellem.

Fredag sagde han sin stilling op, efter at sagen var eskaleret.

Lad os lige tage den fra en ende af.

Den tidligere Flames-spiller Akim Aliu stod i første omgang frem på de sociale medier og fortalte, at Peters flere gange havde optrådt racistisk over for ham, da han var spiller i AHL-klubben Rockford IceHogs, hvor Peters dengang var træner.

Her havde Peters brugt 'N-ordet', som han formulerede det. Aliu havde klaget over det, og han blev i stedet sendt nedad i systemet i stedet for til NHL.

Efter Babcocks fyring uddybede Aliu sine anklager i et brev til Calgary Flames' general manager, Brad Treliving. Det brev er senere blevet lagt på de sociale medier med et fremhævet eksempel. Her havde Aliu i omklædningsrummet sat noget hip hop på anlægget:

- Han kom ind før en morgentræning inden en kamp og sagde, 'Hey Akim, jeg er træt af, at du spiller det nigger-lort'.

- Han sagde, 'jeg er træt af at høre om niggere, der knepper andre niggere i røven.'

- Så gik han ud, som om intet var sket. Man kunne høre en knappenål falde til jorden - alle var dødstille. Jeg sad bare i min bås og sagde ikke et ord.'

Det fik Bill Peters til at beklage:

- Selv om det var et isoleret tilfælde, jeg med det samme fortrød, så tager jeg ansvar for det, jeg sagde. Udtalelsen kom i et øjebliks frustration og repræsenterer ikke mine personlige værdier.

- Jeg mente ikke noget fornærmende med det, jeg sagde, og det var ikke adresseret direkte til nogen. Men det betyder ikke noget, det var sårende og nedsættende, og jeg er inderligt ked af det, sagde Peters i en skriftlig erklæring.

Den købte Aliu ikke.

- Jeg har læst Bill Peters' erklæring, som jeg fandt vildledende, uoprigtig og bekymrende. Jeg har accepteret en invitation fra NHL om at mødes og diskutere situationen, lød Akim Alius svar torsdag på Twitter.

Fredag indgav Bill Peters så sin afskedsbegæring, bekræfter Brad Treliving:

- Til morgen modtog jeg et afskedsbrev fra Bill Peters, og det accepterede jeg.

- Derfor vil Bill Peters pr. omgående ikke længere være en del af Flames' organisation, lød erklæringen fra Flames-manageren.

Bill Peters er midlertidigt blevet erstattet af assistenttræner Geoff Ward.

