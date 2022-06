Legendarisk trofæ må ikke komme ind i Rusland

Spillere fra det hold, der vinder den nordamerikanske hockeyturnering Stanley Cup, får ikke lov til at tage pokalen med til deres hjemland, hvis de kommer fra Rusland eller Hviderusland.

Det sagde NHL's vicekommissær, Bill Daly, onsdag inden den første af syv finalekampe, der blev spillet i Denver.

Begge finalehold har fået at vide, at deres russiske og hviderussiske spillere ikke kan få lov til at tage trofæet med hjem. Traditionen tilskriver ellers, at hver spiller på vinder får lov til at have trofæet i sin varetægt i en dag.

Men på grund af Ruslands invasion af Ukraine, og fordi Hviderusland menes at støtte Rusland, kan spillere fra de to lande ikke få lov til at tage trofæet med til hjemlandet.

- I forhold til denne sommer kommer trofæet ikke til at tage til Rusland eller Hviderusland, siger Bill Daly.

- Det kan være, at vi kommer til at skylde en tur i fremtiden. Det kan ske, ligesom det gjorde med pandemien, men det kommer ikke til at ske denne sommer.

Tre spillere fra Tampa Bay Lightning er russere og en spiller fra Colorado Avalanche er fra Hviderusland.

Kommissær for NHL Gary Bettman siger, at holdene i turneringen fortsat kan udtage spillere fra de to lande.

- Det kommer til at være helt muligt at vælge dem, ligesom det har været i alle andre år.

Natten til torsdag er den første kamp i finaleserien blevet spillet mellem Tampa Bay Lightning og Colorado Avalanche. Sidstnævnte hold løb med sejren i første opgør.