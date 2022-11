Legende død efter sygdom

Sverige har torsdag mistet en regulær ishockey-legende, idet Börje Salming er død efter længere tids sygdom.

Börje Salming fortalte i sommer, at han led af nervesygdommen ALS, og siden da er det gået hurtigt ned ad bakke for det svenske hockey-ikon, der nåede flere end 1000 NHL-kampe på 16 sæsoner for Toronto Maple Leafs.

- Toronto Maple Leafs sørger over tabet af Börje Salming. Börje var en pioner inden for sporten og et ikon med sin utrolige karakter og hårdhed. Han var med til at åbne døren for europæere i NHL, og definerede sig selv gennem sit spil på isen og gennem sine bidrag til samfundet, skriver NHL-klubben bl.a. på Twitter.

Heldigvis nåede Börje Salming inden sin død, ifølge Aftonbladet, at blive hyldet i både Canada og Sverige for sin store karriere.

På det svenske landshold var Börje Salming med til at vinde bronze ved VM i 1972 og sølv ved VM året efter.

Börje Salming blev 71 år.