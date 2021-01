Legende i fængsel: Kørte med herrebrandert

Den tidligere ishockeymålmand Tommy Salo er blevet dømt til at afsone to måneder i fængsel efter en køretur med en meget voldsom alkoholpromille

Historien om Tommy Salo er en fortælling om store sejre og afgrundsdybe nederlag.

Den nu 49-årige svensker føjede onsdag et af de mere dystre kapitler til livshistorien, da han ved Västmanlands tingsrätt i Västerås blev idømt to måneders fængsel for sprutkørsel.

Og det en af de mere voldsomme af slagsen.

Den tidligere ishockeymålmand blev i august taget i en herrebrandert, da han forsøgte at køre sin bil hjem fra en kort ferie. Han havde drukket tæt i to dage og vurderede åbenbart, at det ved 14-tiden var forsvarligt at køre hjem.

Det gjorde en række vidner ikke. På motorvejen slingrede Salo mellem vognbanerne i meget lav hastighed, inden han ramte autoværnet i midterrabatten og stoppede.

Flere trafikanter stoppede og tilså Salo, men han var ukontaktbar, og de tilkaldte politiet. Salo blev taget med på stationen, hvor de kunne konstatere, at hans alkoholpromille var foruroligende høj: 3,06.

Langt over den tilladte grænse, der i Sverige er 0,2 og også markant højere end grænsen på 1,0, der indikerer grov sprutkørsel.

- Promille er promille. Det kan jeg ikke sige så meget til. Og jeg kan ikke sætte spørgsmålstegn ved det. Det er mærkeligt, at jeg er i live, sagde Tommy Salo ifølge Aftonbladet i retten.

- Jeg forstår ikke, at det kunne ske. Jeg har ikke tidligere haft nogen problemer med alkohol, og jeg har ikke brudt loven i hele mit liv - jeg havde aldrig før det kørt med alkohol i blodet.

- Efter at det her er sket, har jeg slet ikke drukket alkohol. Jeg føler ingen trang til det, sagde Salo.

Tommy Salo fejlbedømmer fuldstændig skuddet fra Vladimir Kopat og koster Sverige OL-finalen i 2002. Foto: Gary Cameron /Reuters/Ritzau Scanpix

I sin aktive karriere oplevede han både at være svensk folkehelt - og det stik modsatte.

Med ham i målet vandt Sverige OL-guld i 1994, efter at han stod på hovedet og spillede en fantastisk finale mod Canada.

Den indsats sikrede ham en karriere i NHL, hvor han repræsenterede New York Islanders, Edmonton Oilers og Colorado Avalanche i 548 kampe.

Han var derfor en erfaren herre, da han ved OL i 2002 var ved at gentage succesen fra otte år tidligere. Men i semifinalen mod Hviderusland gik han komplet fejl af et ellers håbløst langskud fra Vladimir Kopat. Pucken ramte Salo på skulderen, inden den røg over ham og i mål, hvilket i overtiden sikrede hviderusserne avancement til finalen.

Salo blev lagt for had i Sverige og indrømmede for nyligt, at episoden jagtede ham i en sådan grad, at han overvejede at tage sit eget liv.

Salo har appelleret dommen til den svenske pendant til landsretten, hovrätten.

