Legende sælger palæet - vanvittig pris!

Wayne Gretzky står til stor profit, hvis det lykkes at sælge palæet i Californien for anden gang

'The Great One' er er ikke bare den største i ishockey-sammenhæng - han er også pænt stor på boligmarkedet.

I 2002 fik Wayne Gretzky opført huset i Thousand Oaks, som ligger ligger lidt nord for Los Angeles, og det blev solgt fem år senere for 18,5 mio. dollars. Det svarer cirka til 116 millioner gode danske kroner.

Køberen dengang var baseball-stjernen Lenny Dykstra, men han gik konkurs, og så kom huset på markedet igen, hvis man altså var villig til at påtage sig en gæld på omkring 75 millioner kroner.

Gretzky på skøjter for Los Angeles Kings. Foto: Ritzau Scanpix

Den prægtige bygning og grund gik for cirka fem millioner, og for to år siden, kom den så til salg igen. Køberen hed ... Wayne Gretzky.

Han gav så omtrent 85 millioner for herligheden.

Nu har han ifølge Los Angeles Times sat hele molevitten til salg igen, og denne gang lyder prisen på cirka 144 millioner kroner. Så er de fleste fattigrøve også skåret fra, må man sige.

Foto: Planet Photos/Ritzau Scanpix

Foto: Planet Photos/Ritzau Scanpix

Foto: Planet Photos/Ritzau Scanpix

Foto: Planet Photos/Ritzau Scanpix

Får han prisen, så står ishockey-legenden til at tjene lige knap 60 millioner på den lille manøvre.

Og hvad kan vi sige om stedet? Tja, det hele er gemt bag gitteret, der omslutter Sherwood Country Club, og huset er designet i kolonistil. Der er sekssoveværelser, to gæstehuse, pool, tennisbane og en spektakulær have. Derudover er der biograf, billiard-værelse og et træningscenter.

Grunden er intet mindre end 28.000 kvadratmeter.

Gretzky skabte sin ikoniske karriere gennem 20 NHL-sæsoner, hvor han stadig holder et utal af rekorder. Da han sluttede i 1999, besluttede verdens bedste liga, at ingen andre spillere måtte bruge hans nummer 99.

