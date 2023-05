Legenden raser efter VM-chok

Den havde de ikke regnet med i Sverige.

VM-kvartfinale mod Letland. Det burde være lig med sejr og en semifinale mod canadierne lørdag.

Men nej.

Upåagtede Letland, der målt på resultater er meget lig Danmark i A-gruppen med mange deltagelser og mange gange med gruppespillet som endestation, vandt 3-1.

Det gør naller i en ishockey-nation, hvor man ser sig selv på niveau med naboerne fra Finland, USA, og Canada.

Måske derfor var Jonas Bergqvist eddikesur, da resultatet var en kendsgerning. Indebrændt, gal og sindssygt skuffet.

Og så er det godt, man har en Twitter-profil.

Her skrev han:

- Tre Kronor spiller syv kampe i gruppespillet. Ingen spillere jubler, når de scorer. Det viser mig, hvilken passion de har for hockey. I kvartfinalen møder de et hold, som lever på passion. Resultatet er givet for mig. De har spillet som en flok forbandede møgunger. I tog ikke chancen, da I havde den.

Annonce:

Og så sidder du og tænker: Jonas Bergqvist. Hvorfor filen er der nogen, der går op i, hvad han overhovedet mener om ishockey.

Men den 60-årige skåning er ingen hr. hvem-som-helst. Med 272 kampe i blåt og gult har han spillet næstflest landskampe af alle i Sverige, og han er tredobbelt verdensmester samt olympisk guldvinder med Sverige 1987-1998. I alt vandt han metal ved syv VM-turneringer.

Overfor Expressen uddyber han:

- Det er på en måde gået i stå for Tre Kronor. Jeg ser ingen passion. Jeg er ligeglad med, om det er Danmark, Ungarn eller Frankrig, vi møder. Passionen og glæden skal være der. Hvorfor skal vi andre føle noget for det, hvis spillerne ikke gør, spørger han.

Kritikken får hårde ord med på vejen fra den svenske trup:

- Det er meget let at sparke til dem, der ligger ned. Jeg synes, spillerne har arbejdet hårdt og gjort, hvad trænerne forlangte. Det er brutalt at tabe en VM-kvartfinale, siger assisterende general manager for det svenske hold, Josef Boumedienne, til avisen.

Det var i øvrigt femte A-VM i træk for Sverige, hvor de ikke når længere end kvartfinalen.