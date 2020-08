Letland vil ikke samarbejde med Hviderusland

Letland og Hviderusland skal efter planen dele værtskabet for næste års VM i ishockey, men nu sår Letland tvivl om samarbejdet.

Den aktuelle situation med store protester mod regimet i Hviderusland får Letland til at ændre planer. Efter planen skal kampene ellers spilles i Letlands hovedstad, Riga, og Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- På grund af den nuværende situation i Hviderusland har vi påbegyndt en dialog med Det Internationale Ishockeyforbund om at flytte kampene ved næste års VM i ishockey væk fra Minsk og til et landet land, mens Riga forbliver medvært, siger Letlands premierminister, Krisjanis Karins, ifølge AFP.

Tusindvis af vrede hviderussere har den seneste uge været på gaden i protest mod forrige uges præsidentvalg i landet og den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Demonstranterne kræver et omvalg, og at præsidenten trækker sig.

Ifølge Letlands udenrigsminister, Edgars Rinkevics, arbejdes der på en løsning om ishockeymesterskabet.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at få flyttet mesterskabet et andet sted hen, hvis situationen i Hviderusland ikke ændrer sig, siger han.

Næste års VM skal efter planen begynde 21. maj. Danmark er i gruppe med Rusland, Sverige, Tjekkiet, Schweiz, Slovakiet, Hviderusland og Storbritannien.

2020-udgaven af VM blev aflyst på grund af udbruddet af coronavirus.

