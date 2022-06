Lønloftet øges i Metal Ligaen for første gang i 13 år

Siden lønloftet i 2009 blev indført i Metal Ligaen i ishockey, har det ligget på 5,5 millioner kroner om året per klub. Fremover kan klubberne dog lokke med lidt større lønsedler til spillerne.

Klubdirektørerne er blevet enige om at øge lønloftet til seks millioner kroner, meddeler ligaen på sin hjemmeside lørdag. Det er en stigning på godt ni procent.

Klaus B. Rasmussen, formand for Divisionsforeningen (Ligaforeningen), siger til Metal Ligaens hjemmeside:

- Det har stået stille i mange år, og vi endte med at være enige om, at der var behov for en regulering - både i forhold til den generelle samfundsøkonomi, men også set i lyset af, at vi har besluttet en import yderligere (at klubberne må tilknytte en ekstra udenlandsk spiller, red.).

Beløbet i lønloftet har stået stille i 13 år, men der er dog sket løbende ændringer, som har givet klubberne lidt større økonomisk råderum over tid.

Til at starte med var trænerens løn også en del af lønloftet, men den post blev siden trukket ud, så det kun omhandler spillernes lønninger.

Trænerteamets lønninger tæller altså ikke med, men det gør eventuel bil eller bolig, som stilles til rådighed for spillerne.

Ti procent af lønloftet - svarende til 600.000 kroner - må udbetales som bonusordninger til spillerne.