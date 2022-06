Lokker træner med gratis øl resten af livet

NHL-klubben Winnipeg Jets er angiveligt interesseret i at hente Barry Trotz som ny cheftræner. Et lokalt bryggeri i byen lokker nu med gratis øl resten af livet, hvis han skriver under med klubben

Gratis øl resten af livet lyder nærmest som en drøm.

Men den er god nok. I hvert fald hvis man er den garvede Ishockeytræner Barry Trotz.

NHL-klubben Winnipeg Jets er nemlig angiveligt interesseret i at hente Trotz som ny cheftræner i klubben, og det har fået et lokalt bryggeri i byen til at lokke med gratis øl resten af livet, hvis han skriver under.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Vi tænkte bare, det kunne være et sjovt initiativ. Vi tænkte, at folk kunne få et kick ud af det, og hvem ved, måske får det træneren til byen, siger James Hofer fra bryggeriet Little Brown Jug Brewing Company.

59-årige Barry Trotz, der selv er fra Winnipeg i Canada, blev fyret i New York Islanders efter den netop overstået sæson, da han ikke formåede at få holdet i playoffspillet i Stanley Cup.

Han har tidligere modtaget prisen som Årets Træner i NHL to år i træk i 2016 og 2017.

Winnipeg Jets sluttede 19'er ud af de 32 hold i 2021/22-sæsonen af verdens bedste ishockeyliga, NHL.

