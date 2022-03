Må beskytte russiske stjerner

De russiske stjerner i NHL har brug for beskyttelse, advarer spilleragent

Stjernerne i verdens stærkeste ishockeyliga, NHL, er vant til en hård medfart.

Men med krigen i Ukraine er ligaens mange russiske stjerner nu mål for trusler og chikane.

Det skriver TSN's NHL-ekspert Darren Dreger på Twitter efter samtaler med spilleragenten Dan Milstein.

'Han har rejst spørgsmålet om 'reelle trusler' mod hans klienter med base i Rusland - både personligt og på sociale medier. Milstein beder om yderligere sikkerhedstiltag for hans spillere i Nordamerika', skriver Dreger.

Hvis truslerne er alvorlige, står ligaen med noget af en udfordring. For NHL bugner af russiske stjerner.

De regerende mestre fra Tamba Bay Lightning råder eksempelvis over navne som verdens måske bedste målmand Andrei Vasilevski, mens Washington Capitals blandt andet råder over superstjernen Alexander Ovechkin.

Stjernerne fra Rusland har allerede fået tildelt øget beskyttelse på initiativ fra både spillerforeningen NHLPA og NHL. I flere tilfælde er det lokale politi også involveret i sikkerhedstiltagene.

Mens der er hjælp på vej til de russiske spillere, tilslutter NHL sig i øvrigt den kolde skulder til Rusland.

I kølvandet på det internationale ishockeyforbund, IIHF's, beslutning om at udelukke Rusland fra VM-deltagelse har NHL også afbrudt alle former for samarbejde med Rusland.

'Vi afbryder alle planer om aktiviteter, kampe og fremtidige turneringer med NHL's deltagelse på russisk jord', hedder det i en pressemeddelelse, hvor det også meddeles, at man indstiller kommunikationen på russisk på ligaens platforme på sociale medier.

Forleden fik superstjernen Alexander Ovechkin en offentlig skideballe af tjekkisk NHL-legende for hykleri, fordi han tidligere har støttet Vladimir Putin. Det kan du læse mere om her: Raser mod Putins ven: 'Kujon og løgner!'

Her må russerne stadig være med