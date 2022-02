Målløs over Danmark: - Næsten ikke til at tro

Når disse linjer læses, kan Danmark have spillet sig i semifinalen ved OL. De kan også være sendt hjem efter mødet med de russiske favoritter.

Men måske er de i semifinalen. Ved OL.

Undervejs i kampen mod Letland tirsdag, stod landstræner Heinz Ehlers, som en landstræner nu gør, og kiggede analyserende med sin taktik helt fremme i pandelappen.

Måske var der på et tidspunkt en lille, drilsk tanke, der blandede sig og mindede ham om, hvor Danmark befandt sig, da han selv var blandt landets dygtigste.

Dengang i 1989, hvor den kolde krig var ved at være slut, hvor ishockey og Danmark slet ikke rimede, og man rykkede ned i C-gruppen efter voldsomme øretæver til lande som Italien, Østtyskland, Frankrig og Norge.

Meget, RIGTIG meget, er sket siden. Oprykningen til A-gruppen i 2002 er stadig den største milepæl, men de to kvartfinaler i 2010 og 2016 har understreget, at ikke alene er det på nærmest unaturlig vis lykkedes Danmark er forblive i det fineste selskab i nu 20 år, der har også været præstationer ud over det sædvanlige, der har sendt de rød-hvide helt op blandt giganterne i sporten.

Næsten ikke til at tro

Den historiske kvalifikation til OL i Beijing var endnu en milepæl, og sejre over Tjekkiet, Schweiz og senest Letland har understreget, at Danmark igen kan gøre sig bemærket på den største scene. Og denne gang med Heinz Ehlers i trænerens rolle.

Det kan godt være, russerne onsdag morgen har vist sig som en lidt for stor mundfuld. Men indtrykket efter Beijing vil være – både i Danmark og på den internationale scene – at miniputten i rødt og hvidt vidste, at man tilhører verdenseliten.

Efter Letland-kampen tog Ekstra Bladet en snak med en anden kæmpe i rødt og hvidt, landskamprekordholder og mangeårig anfører, Morten Green, der nu er ekspert for TV 2 Sporten.

For ham er det vildt, hvor langt landsholdet er kommet.

- Det er så vildt og næsten ikke til at tro. Det er så stort, at hvis du havde spurgt mig om det for 15 år siden, så havde jeg syntes, vi lige skulle forbi og have et sundhedstjek, sagde han over telefonen.

'Vi havde fortjent en enklere modstander'

Green nåede 19 VM-turneringer med Danmark – og 316 landskampe i alt. Det er rekord. Han var med i 2002. Han var med ved A-VM i 2003, og han var med i de to kvartfinaler i ’10 og ’16.

OL nåede han aldrig, men det tager absolut ikke noget af glæden fra ham.

- Det er så svært bare at kvalificere sig, og det er jo kun hvert fjerde år, siger DR-eksperten.

Morten Green understreger, at pladsen blandt de otte bedste ved OL er velfortjent.

- Det har ikke noget med lodtrækning at gøre. Vi havde efter de flotte præstationer i gruppespillet fortjent en enklere modstander. Og det blev så Letland, siger han med henvisning til den måske lidt snørklede rangering af de 12 deltagerlande efter gruppespillet, hvor Danmark med sine to sejre var sjettebedst – og derfor skulle møde det 11. bedste land.

Tyskland nåede finalen

Morten Green er med på, at fraværet fra de mange NHL-stjerner har en indflydelse på udviklingen i turneringen, om end de store nationer, Canada, USA, Sverige, Finland og Rusland fortsat er med i turneringen.

- Når man fjerner de bedste spillere fra alle hold, så åbner det for overraskelser, og det bliver mere jævnt og uforudsigeligt, sagde Morten Green.

Han drager parallel til den seneste olympiske turnering i Pyeongchang for fire år siden, hvor der heller ikke var NHL-spillere med.

- Der nåede Tyskland finalen, efter de havde slået Sverige og Canada i kvart- og semifinalen. Med alle stjernerne med på holdet, ville det være urealistisk at tro på dansk sejr chance mod Rusland. Men det har vi nu, sagde han.