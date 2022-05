Målmandshåb følger Frederik Andersens spor til storklub

Det danske målmandshåb Frederik Dichow tager i den kommende sæson et stort skridt opad i international ishockey.

Den 21-årige sønderjyde skifter fra Kristianstad i den næstbedste svenske række til storklubben Frölunda, hvor han har underskrevet en kontrakt for to år.

Det skriver klubben på sin hjemmeside og kalder nyerhvervelsen for 'en spændende ung målmand'.

- Han var på besøg hos os for nogle år siden, og vi har fulgt ham siden. Han er klar til at tage næste skridt hos os, siger klubbens sportschef, Fredrik Sjöström.

Med skiftet kommer Dichow til spille for en klub, der som regel spiller med i toppen af den stærke svenske liga. Fem mesterskaber er det foreløbig blevet til for Frölunda, der i den denne sæson måtte se sig slået i semifinalen.

Det er også blevet til hele fire Champions League-titler siden 2016.

Med skiftet følger Dichow i skøjtesporet på sin berømte landsmand Frederik Andersen.

Andersen skiftede til Göteborg-klubben i 2011, spillede en stærk sæson og brugte det som springbræt til en lang karriere som NHL-målmand.

- Det føles virkelig godt, at det nu er på plads. Jeg glæder mig meget til at komme i gang. Min forventning er, at vi skal vinde så meget som muligt.

- Jeg håber at gøre et godt indtryk og at vinde mesterskabet, siger Frederik Dichow i et interview med sin nye klub.

Den talentfulde målmand blev snuppet af Montreal Canadiens i NHL's talentdraft i 2019. Foreløbig har han dog valgt at samle erfaring i europæisk ishockey, inden han eventuelt drager over Atlanten.

I den forgangne sæson i Kristianstad stod han med en redningsprocent på 92,96, hvilket var den bedste statistik af samtlige målmænd i Allsvenskan.

Tidligere på året var han med det danske landshold til OL i Beijing, hvor han spillede en enkelt kamp. Han er også en del af landstræner Heinz Ehlers' trup til det forestående VM.