Mange danskermål i nederlag

Der var personlig succes til både Oliver Bjorkstrand og Nikolaj Ehlers i torsdagens runde i den nordamerikanske ishockeyliga NHL, men begge måtte forlade isen på det tabende hold.

Oliver Bjorkstrand bragte med to mål i træk Columbus Blue Jackets på sejrskurs i hjemmekampen mod Florida Panthers, men det rakte ikke til en sejr.

Den ordinære kamp endte 4-4, hvorefter udeholdet afgjorde det til egen fordel i overtiden.

Efter en målløs første periode fik danskeren måltavlen til at blinke to gange i anden periode.

Florida fik reduceret til 1-2, men efter knap fem minutter af tredje periode så Columbus ud til at have hægtet modstanderen af med to yderligere scoringer til en føring på 4-1. Bjorkstrand lagde op til det ene af målene.

Florida fik dog udlignet med tre mål i løbet af otte minutter, og endte med at vinde 5-4 på en scoring i overtiden.

Nikolaj Ehlers (th) scorede to gange for Winnipeg Jets mod Toronto, der havde Frederik Andersen (tv) i målet i hele kampen. Foto: Dan Hamilton/Ritzau Scanpix

Nikolaj Ehlers scorede også to gange og lavede en assist, da Winnipeg Jets mødte Toronto Maple Leafs med Frederik Andersen i målet hele kampen.

Efter tredje periode stod holdene lige med tre mål hver, men Toronto afgjorde opgøret med en scoring til 4-3 efter 59 sekunders spil af overtiden.

Lars Ellers klub, Washington Capitals, vandt 5-3 over Philadelphia Flyers. Danskeren var dog ikke med i truppen.

