Mareridt spolerede drømmekontrakt: Dansk kæmpe er endelig tilbage

KOSICE (Ekstra Bladet): For 371 dage siden spillede Mathias Bau sin seneste betydende ishockeykamp.

Det var den danske VM-kamp mod USA i Herning, hvor han fik en hård tackling og ikke kunne fortsætte.

Det stod hurtigt klart, at han havde fået en slem revne i milten, der praktisk talt var flækket. Han kom på operationsbordet og blev lappet sammen – men skaden var drilsk.

For selv om operationsarret helede efter planen, så kunne milten ikke tåle stød – umuligt at undgå, når man spiller ishockey.

To meter-wingen havde derfor slet ikke spillet ishockey, da han blev udtaget til den danske VM-trup i april og efter en håndfuld testkampe blev vejet og fundet god nok til den danske VM-trup – så i dag gør han omsider comeback på højeste niveau, når Danmark møder Frankrig i den første VM-kamp.

- Jeg er endelig klar. Langt om længe. Det tog lidt tid, siger Danmarks største VM-spiller.

Han har ingen forklaring på, hvorfor det tog så lang tid at komme tilbage – og han har tydeligvis ikke lyst til at tænke for meget over det.

- Jeg ved det ikke. Det tog bare længere end forventet. Men nu er jeg tilbage, og det er jeg glad for.

- Opstod der komplikationer, siden det tog så lang tid?

- Næh, det tog bare lidt længere tid. Det er der ikke noget at gøre ved. Nu må jeg bare se fremad og se at komme videre.

- Der er slet ikke noget nu. Nu spiller det. Der har slet ikke været noget i de første kampe, jeg har spillet. Og jeg regner ikke med, at der kommer nogen problemer. Så jeg er tilbage og føler, at alt er godt.

Artiklen fortsætter under billedet

Mathias Bau bliver tilset af landsholdet fysioterapeut Carsten Esmark. Herefter måtte han hastes på hospitalet. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Ubrugelig NHL-kontrakt

For et års tid siden var alt ellers fryd og gammen for Mathias Bau.

Han havde netop skrevet en etårig kontrakt med de senere Stanley Cup-vindere, Washington Capitals, men han skulle fortsætte i AHL-klubben Hershey Bears og vente på sin chance.

I stedet blev året henslæbt i et motionslokale, hvor han desperat forsøgte at holde formen ved lige, til når han blev klar.

Det blev han ikke.

På alle statistikker er hans sæson 2018/19 markeret med et ’0’. Ikke ligefrem positivt, når kontrakten udløber i slutningen af juni. Derfor er VM ekstra vigtigt for ham

- Jeg skal ud og spille godt. Og så må vi se, hvor jeg skal spille næste år. Jeg skal finde et sted at spille.

- Så det er også et udstillingsvindue?

- Ja, bestemt. Det er det. Jeg skal gøre det godt, og så må vi se, hvad der sker.

Du kan følge Bau og Danmark mod Frankrig lørdag kl. 12.15 her på sitet

Skal du lige have genopfrisket, hvad ishockey drejer sig om? Så kast et blik på grafikken herunder:

Se også: Gør op med stilen: Nu skal Danmark underholde

Se også: VM nærmer sig – sådan stiller Ehlers op