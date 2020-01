Maskot undersøges for overfald på barn

NHL-holdet Philadelphia Flyers' maskot 'Gritty' undersøges af politiet for at have slået en ung fan i ryggen

Det kan være farligt at møde sine helte.

Det blev det i hvert fald for 13-årige Brandon Greenwell, da han skulle have taget billede med favoritholdet Philadelphia Flyers' maskot.

Myndighederne i Philadelphia undersøger en sag om overfald på en ung fan foretaget af NHL-maskotten 'Gritty', mens denne var i fuld uniform og på arbejde.

Det skriver Philadelphia Inquirer.

Brandon Greenwell havde ventet i over en time for at få et billede med den uldne maskot, og da det langt om længe lykkedes ham, kunne han ikke dy sig for at klappe maskotten på hovedet, mens den 13-årige var på vej væk.

Det skulle han ikke have gjort. Ifølge Brandons far, Chris Greenwell, fløj den uldne maskot op af stolen og plantede et kraftfuldt slag i ryggen på den 13-årige.

- Han kom i fuld fart og slog min søn, så hårdt han kunne, siger Chris Greenwell til Philadelphia Inquirer.

Chris Greenwell fortæller videre, at sønnen har været forbi en kiropraktor, som har fundet mærker på Brandons ryg.

Familien har klaget over oplevelsen, men de er blevet mødt af en række udfordringer.

Ishockey-holdet vil ikke oplyse, hvem der var inde i 'Gritty' den dag, og arenaens overvågningskameraer har ikke været behjælpelige, da de har været peget i andre retninger.

Philadelphia Flyers har lavet en intern undersøgelse af sagen, men har ikke fundet beviserne, der skulle støtte op om Chris Greenwells forklaring, og maskotten nægter sig skyldig i overfaldet.

De har dog fundet en redningskrans frem til den 13-årige, som har fået tilbudt, at han kan få lov til at sidde på spillerbænken til en af NHL-holdets hjemmekampe.

Faderen havde muligvis sat næsen op efter noget større. Han havde foreslået, at sønnen blev vist på storskærmen i arenaen, eller klubben lukkede ham ind i omklædningsrummet, så han kunne møde spillerne og få deres autografer.

Den kompensation kunne parterne ikke blive enige om. Det er derfor nu blevet en sag for myndighederne.

Politiet har bekræftet, at sagen bliver undersøgt som et overfald af en 13-årig dreng.

Den orange maskot er vant til at være på glatis. Foto: Stan Szeto/USA Today Ritzau Scanpix

Bølle-maskotten

'Gritty' har kun været holdets maskot siden 2018, og det er muligt, at klubben har vidst, at de har med en aggressiv fyr at gøre.

På klubbens hjemmeside beskrives det, at maskotten har 'bølle-tendenser'.

I Philadelphia har de ry for at være lidt hårdere end så mange andre steder. Fansene af byens NFL hold, Philadelphia Eagles, er berygtede for at have buhet julemanden og kastet snebolde efter den langskæggede velgører.

'Gritty' er sågar heller ikke den eneste maskot med sager på halsen. 'The Phillie Phanatic' er maskot for byens baseballhold, Philadelphia Phillies. I 00'erne blev den sagsøgt til højre og venstre, blandt andet for at have skadet en kvindes knæ og have krammet en fan for hårdt.

