Medie: NHL-spillerne kommer ikke til OL

Ifølge det amerikanske medie ESPN er NHL og spillerforeningen blevet enige om ikke at sende nogen af ligaens ishockeyspillere til næste års vinter-OL i Beijing.

Oplysningen er ikke bekræftet officielt, men ESPN skriver, at flere kilder har fortalt om beslutningen.

Ender vinterlegene med at blive uden spillere fra den bedste nordamerikanske ishockeyliga, vil det være et stort slag for Danmark og mange andre deltagende nationer.

I så fald kan det danske ishockeylandshold, som har kvalificeret sig til vinter-OL for første gang, ikke gøre brug af profiler som Frederik Andersen, Nikolaj Ehlers, Oliver Bjorkstrand og Lars Eller.

I den seneste overenskomst mellem ligaen og spillerforeningen var parterne ellers kommet frem til, at spillerne kunne deltage ved OL i 2022 og 2026.

Det var ikke tilfældet ved det seneste OL i Pyeongchang for snart fire år siden.

NHL kunne dog træde ud af den nye aftale frem til 10. januar, og noget tyder altså på, at det bliver tilfældet.

Det kunne dog kun ske, hvis kampprogrammet i NHL blev ramt af en lang række udsættelser som følge af coronapandemien.

Smitten er steget betydeligt i den seneste tid, og NHL har 21. december udskudt hele 50 kampe i sæsonen, ligesom ligaen sættes på pause over julen frem til 27. december.