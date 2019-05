Megastjerne roser Danmark

Leon Draisaitl udtrykker respekt for Danmark – han er ikke i tvivl om, at søndagens kamp bliver tæt

KOSICE (Ekstra Bladet): En tæt affære. Det er indbegrebet af Danmark mod Tyskland i ishockey.

Indenfor de seneste otte år har de to nationer tørnet sammen fire gange ved et VM – i alle tilfælde er det blevet til en etmålssejr. En gik i overtid og to endte i straffeslag.

Sidste år i Herning var det Danmark, der for tredje gang af de fire trak det længste strå. Dengang som nu stillede tyskerne op med landets største ishockey-profil nogensinde, 23-årige Leon Draisaitl.

Kölner-knøsen har i denne sæson hævet en gage på 60 millioner kroner i Edmonton Oilers - og for det har han kvitteret med 105 point. Noget af en bedrift i NHL.

Han var såmænd også på pletten i tyskernes 3-1-sejr over Storbritannien lørdag, og han tror på en svær kamp mod Danmark søndag.

- Det vil blive en helt tæt kamp – ingen tvivl om det. Danmark har et godt hold, og de er altid vanskelige at spille imod. Vi må nyde denne sejr lidt og så gøre os klar til Danmark, sagde han lørdag til Ekstra Bladet efter sejren over briterne.

Han har ikke en specifik opskrift på sejr over Heinz Ehlers' tropper – for ham gælder det, der til sidst endte med at knække briterne.

- Vi skal spille det spil, vi kan. Blive ved og hele tiden forsøge at gå efter scoringerne, siger Edmonton-stjernen.

Danmark møder Tyskland søndag kl. 16.15. Du kan følge kampen live her på sitet

