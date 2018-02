Mens du sov: Dansk stjerne stråler for 20. gang

Nikolaj Ehlers kunne natten til søndag notere sin sæsonscoring nummer 20, da han sammen med sit hold, Winnipeg Jets, vandt 3-0 over Colorado Avalanche i den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

Den danske forward kunne score i et tomt mål sent i tredje periode, da udeholdet havde udskiftet målvogteren i jagten på en reducering.

Det var finnen Patrik Laine, der åbnede scoringen to et halvt minut inde i første periode. Her udnyttede han for 13. gang i sæsonen et powerplay, da han sendte pucken i nettet på en resolut afslutning.

Laine er sammen med Pittsburgh Penguins' Evgeni Malkin den spiller, der har scoret flest mål i powerplay i denne NHL-sæson.

Ingen af holdene formåede at score i anden periode. I stedet kunne Jack Roslovic udbygge Winnipegs føring godt fem minutter inde i tredje periode, da han fulgte godt op på et skud fra Blake Wheeler foran mål.

I slutningen af perioden skiftede Colorado målvogteren ud og satte en ekstra angriber på isen.

Det udnyttede Nikolaj Ehlers, da han efter hård fight ved banden opsnappede pucken i Colorados forsvarszone. Herefter kunne den danske forward sende pucken i et tomt mål.

Med sejren fastholder Winnipeg den stensikre kurs mod slutspillet. Holdet ligger således nummer to i Western Conference med 71 point for 53 kampe.

Winnipeg Jets er kun overgået af Vegas Golden Knights, der fører Western Conference med 72 point for 51 kampe.

