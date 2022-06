Mesterdrømme lagt på is

Colorado Avalanche kunne have sikret sig det prestigefyldte ishockeytrofæ Stanley Cup med en sejr over Tampa Bay Lightning natten til lørdag, men sådan skulle det ikke gå.

Tampa Bay Lightning tog nemlig en snæver 3-2-sejr på udebane i Denver.

Kampen var den femte i finaleserien af Stanley Cup, som playoffspillet i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, hedder. Dermed er Colorados føring i det samlede regnskab nu reduceret til 3-2.

Stanley Cup-finalen bliver spillet som en bedst af syv-serie, hvor man altså skal vinde fire kampe, før man bliver kåret som NHL-mestre.

Den næste kamp bliver spillet natten til mandag klokken 02.00 dansk tid. Den finder sted i delstaten Florida, hvor Tampa Bay Lightning har hjemme, men det er altså stadig en mulighed for Colorado Avalanche for at tage den sidste og afgørende sejr i Stanley Cup-serien.

Skulle Tampa Bay Lightning gå hen og vinde, vil det stå 3-3 i det samlede regnskab, og de to hold skal ud i en afgørende kamp.