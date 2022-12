Metal Ligaens to tophold får store stryg

Metal Ligaens to førende klubber fik ikke point ud af fredagens spillerunde i Danmarks bedste ishockeyliga.

Førerholdet fra Herning Blue Fox tabte 1-6 på udebane mod Frederikshavn White Hawks, og rækkens toer, Sønderjyske, tabte på hjemmebane med 2-6 til Odense Bulldogs.

Sønderjyske vandt ellers den første periode med 1-0, men tre scoringer på under syv minutter af Odense vendte opgøret helt på hovedet.

Sønderjyske fik ganske vist reduceret til 2-3, men Odense tegnede sig derefter for de resterende tre mål.

Ukraineren Igor Merezhko blev den store helt for fynboerne, da han scorede tre gange.

Senere måtte også Herning se sig slået stort. Duksen fik en skidt start og var bagud 0-2 godt midtvejs i første periode, men fik dog reduceret til 1-2 inden den første pause.

Men i anden periode slog Frederikshavn igen til, og efter to mål inden for 62 sekunder lød føringen på 4-1. I tredje periode blev ydmygelsen komplet, da rækkens nummer syv scorede yderligere to gange.

Herning og Sønderjyske er fortsat de to førende i ligaen efter fredagens nederlag med henholdsvis 56 og 55 point.

Nummer tre, Aalborg Pirates, kom fredag op på 51 point for to kampe færre, da hjemmekampen mod Esbjerg Energy blev vundet med 5-3. Esbjerg var ellers foran med 2-1 halvvejs i anden periode.

Odense har på fjerdepladsen 47 point efter sejren i Sønderjyske.

Derefter kommer med 40 point Rungsted Seier Capital, der knuste bundholdet Rødovre Mighty Bulls med 9-2 på udebane. Allerede efter første periode førte Rungsted med 4-0.