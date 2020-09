Milliardær i havdrama

Med en formue på 11 milliarder kroner er canadiske Geoff Molson kun den 16. rigeste klubejer i verdens største ishockey-liga, NHL.

Nu har ejeren af Montreal Canadiens imidlertid sat sig på førstepladsen over mest dramatiske oplevelser i weekenden.

Søndag var han ude at sejle på Massawippi-søen øst for Montreal, da et mindre vandfly landede på vandet og pludselig begyndte at synke, men så kom milliardæren til.

Flyets eneste passager, piloten Gabrial Chartier, kom op fra flyet med en forslået krop, og med blod løbende fra hånden kom han op i Molsons båd.

- Det var en normal landing. Jeg kom ned med 140 kilometer i timen, og jeg var begyndt at ramme vandet, men jeg gik imod vinden, og så var det som om, jeg ramte noget, siger piloten til Le Journal de Montreal.

Geoff Molson til højre ved siden af Boston Bruins-bossen Charlie Jacobs. Foto: Stephan Savoia/Ritzau Scanpix

NHL-milliardæren kunne sejle ham til en redningsbåd med lægepersonale, men ville ikke give interviews.

- Geoff er ikke en helt, han hjalp bare en person. Han udførte simpelthen sin pligt som borger, siger en talsmand.

Og piloten vidste ikke helt, hvordan han skulle takke milliardæren.

- Han kan ikke være den slags fyr, du takker ved at give ham en flaske vin til 125 kroner, griner han.

Geoff Molson har tjent sine mange penge på øl. Han og familien står bag Molson Coors Brewing, der er firmaet bag brands som Coors og Carling.

Den rigeste klubejer i NHL er i øvrigt Los Angeles Kings-ejer Philip Anschutz, der ifølge Forbes liste fra 2018 råder over 82 milliarder kroner efter at være gået ind i så forskellige industrier som olie, telefoni, fast ejendom, jernbaner og underholdning.

