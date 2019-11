Modstanderen græd: Uhyggelig skade i nat

En tommelfinger gjorde alverden til forskel.

Fra at have været stille som graven, eksploderede ishockeyarenaen TD Garden i Boston i lyd med jubel og klapsalver, da tommeltotten kunne ses af alle.

Den tilhørte Scott Sabourin og viste de mange tusinde mennesker, at han ikke alene var i live - han var også så meget ovenpå, at han kunne sende dem en hilsen.

I de mange og lange minutter, der var gået op til, havde alle tilstedeværende ellers været nok så meget i tvivl.

For han lå helt stille på isen, mens tililende læger og andet personale forsøgte at finde ud af, hvad han fejlede, og hvad der skulle gøres ved det.

Det havde været en helt normal tackling i NHL-kampen mellem hans Ottawa Senators og værterne fra Boston Bruins. Faktisk var det Sabourin selv, der opsøgte den, da han tonsede ind i Bruins' David Backes ude ved banden allerede i 1. periode.

Blev bare liggende

Men hvor Backes et brøkdel af et sekund senere var på vej videre i spillet, faldt Sabourin til isen for at blive liggende helt stille. Spillet blev omgående stoppet, og han blev omgående tilset.

Men hvor de fleste spillere, der har været udsat for en hård tackling, og dem er der sandt for dyden mange af i ishockey - især i NHL, enten rejser sig eller i hvert fald kommer en smule på højkant forholdsvis hurtigt, blev Sabourin bare liggende.

Der gik lang tid. Først var der spredt snakken og råb i arenaen, mens enkelte spillere stod og kiggede på.

Så blev der mere stille. Flere spillere og tilskuere iagttog med stadig mere bekymret mine, at Sabourin stadig ikke bevægede sig. Det ene ben sitrede i stedet med en nærmest uhyggelig bevægelse. Op og ned. Op og ned.

Backes havde stået der hele tiden. Han havde tårer i øjnene. Det ser man nu heller ikke hver dag i international topsport. Og slet ikke fra en modstander. Men Backes vidste, at den var gal.

Båren var kommet på isen, mens Sabourin nu var omringet af folk, der syntes at have en mening om hans helbred. Der var musestille i arenaen.

Og så løftede de ham. Op på båren. Det afstedkom klapsalver og de obligatoriske bank i isen med staven fra spillerne, mens blodet, der havde forladt ham, mens han lå på isen, havde dannet en lille pøl og viste, at det var alvor.

Der blev stille igen.

Backes kunne ikke spille videre

Nu var alle Senators-spillerne, også dem fra udskiftningsbænken, kommet over til åstedet. Kort efter kom også alle Bruins-spillerne skøjtende hen. Stille og roligt.

Sabourin var vendt og lå på ryggen på båren fortsat med blodet løbende ud af næsen. Og så gled de stille afsted med ham ned mod udgangen. Folk begyndte at klappe igen.

Og så kom tommeltotten fra hovedpersonen.

Han var ved bevidsthed og kunne endda kommunikere med sin træner. Det fortalte Senators senere, efter Sabourin var kommet på hospitalet for at blive undersøgt nærmere.

Da var kampen slut. Det havde den været siden sammenstødet for David Backes. Han var skøjtet i omklædningsrummet, da Sabourin var kørt på hospitalet. Officielt med en 'skade på overkroppen'. Måske blev det alt sammen bare for meget for ham. Måske var han skadet.

- Det er svært at genoptage en kamp efter sådan en episode. Scott er en meget populær holdkammerat, og vi kendte ham alle sammen i det øjeblik. Vi var meget rystede, da vi så ham ligge der på isen, sagde holdkammeraten Mark Borowiecki til nhl.com efter kampen.

Søndag morgen dansk tid er der endnu ikke kommet nyt om Sabourins tilstand.

Boston vandt i øvrigt kampen 5-2. Men det syntes mindre relevant.

