NHL-danskere skubber hold mod sejre med tidlige mål

Både Lars Eller og Oliver Bjorkstrand agerede igangsættere, da deres respektive NHL-klubber natten til søndag tog smalle sejre i grundspillet.

Uret i hallen havde end ikke rundet fire minutter, da Eller bragte Washington Capitals foran i udekampen mod Buffalo Sabres.

Hjemmeholdet slog dog tilbage og kom foran 2-1, inden gæsterne fra hovedstaden fik udlignet og tvunget kampen i overtid.

Her faldt ingen scoringer, så opgøret måtte afgøres efter straffeslagskonkurrence.

Her råder Washington Capitals over en af sportens dygtige i den disciplin i skikkelse af T.J. Oshie. På sidste forsøg afgjorde han kampen, så gæsterne kunne notere en sejr på 3-2.

Oliver Bjorkstrand skulle helt hen til otte minutter inde i anden periode, før han sendte Columbus Blue Jackets på sejrskurs ude mod Seattle Kraken med kampens første mål.

Til gengæld antændte det opgøret.

Han blev ligeledes noteret for en assist til 4-1-målet, som faldt kort før afslutningen på en intens anden periode.

Seattle-holdet leverede dog et stort comeback i sidste periode. Med tre mål tvang hjemmeholdet kampen ud i overtid - dog kun for at se Columbus Blue Jackets snuppe sejren 55 sekunder inde i overtiden.

Den danske målmand Frederik Andersen leverede en stærk præstation i målet for Carolina Hurricanes. Det var medvirkende til at sikre holdet en sejr på 3-1 ude mod Edmonton Oilers.