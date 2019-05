NHL-gigant er død

En af ishockeyen største er ikke mere.

Leonard Patrick Kelly, der på grund af sin hårfarve aldrig blev kaldt andet end 'Red', døde torsdag morgen lokal tid i Toronto i en alder af 91 år.

I sin aktive NHL-karriere fra 1947 til 1967 markerede han sig som en af NHL-historiens bedste spillere - først som back for Detroit Red Wings og siden som center for Toronto Maple Leafs.

Med de to klubber vandt han i alt otte Stanley Cups - fire med hver - og han kunne ved pensioneringen i 1967 se tilbage på en imponerende statistik med i alt 1480 kampe og 915 point.

Red Kelly var otte gange udtaget til NHL's All Stars-hold, og han vandt fire gange Lady Byng Memorial Trophy, der uddeles til den spiller, der udviser størst sportsmanship. Desuden blev han optaget i ishockeyens Hall of Fame i 1969.

Hans trøje med nummer fire på ryggen er officielt trukket tilbage i både Red Wings og i Maple Leafs, hvilket betyder, at ingen spiller i de to klubber nogensinde kommer til at optræde med firtallet på ryggen.

Red Kelly, der sideløbende med sine sidste år i Toronto Maple Leafs også var valgt til det canadiske parlament, blev efterfølgende træner for det dengang nystartede LA kings og fortsatte til Pittsburgh Penguins, inden han i 1977 rundede trænergerningen af i Toronto Maple Leafs.

Red Kellys trøje med nummer fire stryger til tops i Little Caesars Arena i Detroit. Foto: Tim Fuller/Ritzau Scanpix

