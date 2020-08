NHL-legende er død

NHL er efterladt i sorg, efter hockey-legenden Dale Hawerchuck er død efter en hård kamp med mavekræft i en alder af 57 år.

Det bekræfter hans søn Eric Hawerchuck tirsdag aften på sin Twitter-profil.

'Efter en utrolig modig og hård kamp mod kræft er vores far gået bort. Min familie er så stolt af ham og den måde, han kæmpede på,' skriver sønnen.

Hawerchuck har kæmpet med mavekræft siden september 2019, og afsluttede et kemoforløb i april i år. I juli skrev sønnen på Twitter, at hans fars kræft var kommet tilbage igen.

NHL i stor sorg

Dale Hawerchuck nåede at gøre et enormt indtryk i ishockey-verden, og nyheden om legendens død gør stort indtryk på NHL, der blev mindet i forbindelse med flere NHL-kampe tirsdag aften.

- NHL sørger over Dale Hawerchuks død. En umiddelbar og varig stjerne, der fangede to hockey-elskende byers hjerter, repræsenterede hans land med klasse og udmærkelse og er en af de mest dekorerede spillere i vores kampes historie, siger NHL kommisær Gary Bettman i en erklæring.

NHL-legenden blev mindet i tirsdagens NHL-kampe. Foto: Elsa/Ritzau Scanpix

Optaget i Hall of Fame

Hans karriere startede allerede i 1981, da han som 18-årig blev drafted til Winnipeg Jets. Han spillede for holdet i ni år, hvor han blandt andet scorede 45 mål og blev kåret som 'rookie of the year'.

I løbet af sin NHL-karriere nåede han at være med i 16 sæsoner, hvor han også spillede for holdene Buffalo Sabres, St. Louis Blues og Philadelphia Flyer.

Han nåede at spille 1188 sæson-kampe, fik 1409 point og scorede 518 mål, mens han spillede.

I 2001 blev han optaget i Hall of Fame.

