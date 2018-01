NHL-stjerne fik skåret halsen op

Milan Lucic var både heldig og uheldig, da et møde med en modstanders skøjte gav han et slemt snitsår i halsen

Det var lige ved og næsten for Milan Lucic natten til søndag - på den rigtigt ufede måde, altså.

Den canadiske ishockeystjerne var med Edmonton Oilers et smut i Las Vegas, hvor det nye hold Vegas Golden Knights tog imod.

Alt gik sådan set meget godt for Lucic og Oilers - lige indtil midtvejs i 2. periode, hvor de var foran med 1-0. Men så skete det, alle ishockeyspillere frygter.

Lucic førte pucken frem i venstre side, men mistede balancen i en nærkamp og faldt på isen. Her kurede han baglæns, så modstandernes Tomas Nosek faldt over hans skøjter. Shit happens, men det skulle snart blive noget rigtig shit for Lucic.

For Noseks ene skøjte ramte Lucic på halsen og tilføjede ham et drabeligt snit ikke langt fra luftrøret. Spillet blev stoppet, mens Lucic hastede i omklædningsrummet og blev lappet sammen.

Heldigvis for ham var såret ikke truende og efter et godt syarbejde kunne Lucic såmænd genoptage kampen for Edmonton Oilers.

Men han måtte alligevel tage et billede af sit ar, der dækkede et par håndfulde sting og erklære sig heldig over udfaldet af mødet med modstanderens skøjte.

Og af kampen, i øvrigt. For selv om Golden Knights kom på 2-1, så fik Oilers udlignet og fremtvunget en overtime, hvor Darnell Nurse var på pletten og sikrede de canadiske gæster sejren.

