NHL-stjerne: Håber på homoseksuelle holdkammerater

Den svenske ichockey målmand Anders Nilsson, der spiller for Vancouver Canucks, har fået meget opmærksomhed efter, at han viste støtte til HBTQ-bevægelsen - en bevægelse for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner.

28-årigen Anders Nilsson var den første hockey-spiller til at give sin støtte til HBTQ-bevægelsen, som han viste ved at male et regnbueflag på sin hjelm i NHL.

Senere hen har flere andre holdkammerater gjort kunsten efter. Ishockey-talentet Nilsson har fået stor opmærksomhed fra både medier og fans, der viser ham stor opbakning.

Thank you Anders Nilsson for having the Pride flag on your mask and for being a supportive ally#HockeyIsForEveryone @Canucks pic.twitter.com/LenOXaNDsg — Dan Turner (@DanTurner84) February 6, 2018

Nu fortæller Nilsson til det svenske medie Expressen, hvad der fik ham til at skabe opmærksomhed på HBTQ-bevægelsen. Samtidig fortæller han om de mange reaktioner, han har fået på det, og hvad hans ønske er med støtten til bevægelsen.

- Vi, der spiller professionel ishockey, viser, at det er okay. Jeg håber og tror, ​​at der en dag vil være homoseksuelle holdkammerater, og det skal ikke være mærkeligt, fortæller Nilsson.

Under verdensmesterskabet bærer Anders Nilsson den samme hjelm, han spiller med til hverdagen i Vancouver.

- så sidder det lille regnbuefarvede flag på bagsiden af hjelmen, lyder det fra sportstjernen med stolthed i stemmen.

Begyndelsen på bevægelsen

Første gang at Anders Nilsson satte et lille regnbueflag på bagsiden af hjelmen, var i sæsonen 2016/17, da han spillede på NHL-holdet Buffalo.

- Jeg fik af vide, at vi var det første hold i den professionelle liga i Nordamerika til at gøre sådan, tænkte jeg det var lidt overraskende. Det var endda i 2016, fortæller han og tilføjer.

- Det mindste jeg kan gøre er at have et regnbueflag på hjelmen og vise min støtte. At det fremfor alt er okay at følge med i sport, uanset hvilken seksuel orientering, du har. Og så forsvinder lidt af den 'machokultur' og tabuet omkring homoseksuelle.

Anders Nilsson er glad for, at bevægelsen for homoseksuelles vilkår og accept vokser sig større og større. Opmærksomheden er især blevet større efter NHL, der blev et gennembrud.

- Det er sjovt, at det har fået så meget positiv opmærksomhed. Også i Nordamerika. Ligaen begyndte i februar måned en kampagne sammen med HBTQ. Under en kamp opvarmede alle NHL-hold i regnbuefarvede trøjer. Det er sjovt, at det bliver mere udbredt, lyder det fra Nilsson.

Flere homoseksuelle i sportsverdenen

Lige nu er der ingen NHL-spillere, der 'åbent' har fortalt, at de er homoseksuelle, og der har aldrig været en. Derfor kan ishockey-spillere som Anders Nilsson gøre en stor forskel for personer, der ikke tør at stå frem.

Nilsson problematiserer endvidere, at nogle unge spillere indser i en meget ung alder, at de er homoseksuelle, og af den grund melder de sig ud af sportsgrene såsom hockey.

- Hvis du er et barn og dyrker sport og måske homoseksuel, så tror du, at du skal være på en bestemt måde, men så længe at du har lyst til at spille hockey, fodbold eller baseball, eller hvad det nu må være, er det okay. Da jeg voksede op, var der sandsynligvis mange mennesker, der følte at de var 'anderledes', selvom de ikke var, fortalte Nilsson til Sportsnet og uddybede.

- De droppede formentlig sportsgrene for at lave noget andet. Men det er vigtigt, at vi bevarer de personer i sport. De bør have mulighed for at dyrke sportsgrene. En af dem kunne blive den næste Connor McDavid.

Copenhagen Pride Parade 2017 med start fra Frederiksberg Rådhusplads og sluttende på Københavns Rådhusplads. Foto: Philip Davali

'Årets hetroseksuelle person'

Anders Nilsson blev i februar kåret som årets 'hetro' af det populære svenske medie QW, der er populært blandt homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede.

'Det er mig en stor ære at vinde titlen som 'årets hetro' i Sverige', skrev ishockey-stjernen på sin Instagramprofil.

- Tak til alle der har stemt på mig, og som synes, at jeg fortjener denne pris. Det er fedt at se regnbueflaget på min målmandshjelm har fået så meget opmærksomhed. Det er meget vigtigt for mig at være en god rolelmodel og vise at hockey er for alle. Især når det angår børn og teenagers. Alle bør føle sig velkommen til at spille hockey, uanset seksualitet, religion eller race, skrev han på Instagram.

