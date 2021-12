NHL vil afgive spillere til OL som aftalt trods corona

De største stjerner ved vinter-OL er ishockeyspillerne fra den nordamerikanske NHL-liga. De deltog dog ikke ved legene i Sydkorea i 2018.

Efterfølgende har NHL dog i den seneste overenskomst med spillerforeningen aftalt, at spillerne kan frigives til OL. Men coronapandemien har bragt nye udfordringer, som har fået folk til at tvivle på, om aftalen ville blive holdt.

Smitterisikoen ved at sende spillere til et OL er et tema. Særligt i en liga med et 82 kampe langt grundspil efterfulgt af et slutspil. Og med ikke ret meget plads til udsættelser som følge af coronaudbrud.

Alligevel agter NHL at lade spillerne rejse til legene i Beijing, som indledes 4. februar næste år. Det siger NHL's øverste chef, Gary Bettman, ifølge AFP.

- Der er en række aktuelle problematikker, og jeg ved, at spillerforeningen har sine bekymringer omkring dem. Men vi vil overholde vores del af aftalen, siger Bettman.

NHL-vicekommissær Bill Daly har tidligere sagt, at NHL grundet coronapandemien har hjemmel til at trække sit tilsagn om afgivelse af spillere tilbage.

Den besked skal dog gives senest 10. januar, hvis ikke det skal koste NHL en bøde. Men med Bettmans udmelding lader det ikke til, at det er ligaen, som kommer til at bremse spillernes OL-deltagelse.

Der har været NHL-spillere ved fem olympiske lege fra 1998 til 2014, men som nævnt var de fraværende ved legene i 2018.

Nu er der lagt en pause i NHL-sæsonen ind fra 3. til 22. februar, så spillerne kan deltage for deres respektive nationer. Det er eksempelvis af stor værdi for Danmark, som er med ved OL for første gang nogensinde.

Flere landes regeringer har valgt at boykotte legene i Kina diplomatisk. Det vil sige, at officielle, politiske repræsentanter fra lande som USA, Storbritannien, Canada og Australien ikke møder op til legene.

Det skyldes ifølge landenes begrundelse manglen på overholdelse af menneskerettigheder i Kina. Det er dog ikke et aspekt, NHL kommer til at blande sig i.

- I sidste ende er det op til spillerne at beslutte, om de vil deltage, siger Gary Bettman.

OL afvikles 4.-20. februar 2022.