Nikolaj Ehlers blev den store helt i nat

Den danske forward Nikolaj Ehlers blev en af to store helte for Winnipeg Jets, da ishockeyholdet natten til lørdag dansk tid vandt 3-2 ude over San Jose Sharks i NHL. Med 84 sekunder tilbage af opgøret scorede nordjyden sejrsmålet.

Efter et langt angreb havde holdkammeraten Jack Roslovic øje for Ehlers, der havde fundet en fri plads foran mål. Roslovic sendte pucken ind til danskeren, der tordnede den i mål.

Ehlers og holdkammeraterne kan i høj grad takke målmand Connor Hellebuyck for, at holdet ikke for længst havde tabt kampen, da danskeren scorede.

Hellebuyck satte personlig rekord ved at lave imponerende 51 redninger i samme kamp.

- Han var fantastisk, lyder målmandsrosen fra cheftræner Paul Maurice.

Flere andre danskere var også i aktion i NHL natten til lørdag.

Storsejr til Lars Eller

Oliver Bjorkstrand havde personlig succes med både et mål og en assist, da Columbus Blue Jackets natten til lørdag dansk tid mødte St. Louis Blues.

Men danskerens indsats rakte ikke til en sejr. Efter 3-3 i den ordinære kamp sikrede St. Louis sig sejren i overtid på en scoring af David Perron.

Bjorkstrand stod i anden periode for en assist, da Columbus Blue Jackets bragte sig foran 2-1 efter knap seks minutter. Fem minutter senere scorede danskeren til 3-1, men St. Louis fik både reduceret og udlignet senere i perioden.

Frans Nielsen fik godt 13 minutters spilletid, da Detroit Red Wings ude tabte 3-7 til Carolina Hurricanes.

Lars Eller og Washington Capitals hentede en storsejr på 6-1 mod Buffalo Sabres. Danskeren havde et enkelt skud på mål, som blev reddet.

Washington Capitals fører Eastern Conference med 23 point efter 15 kampe. Boston Bruins er tre point efter på andenpladsen, men for tre færre spillede kampe.

