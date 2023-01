Nikolaj Ehlers scorer i NHL-nederlag

Siden han i sidste uge kom tilbage på isen for Winnipeg Jets, har Nikolaj Ehlers på fornemste vis taget fat, hvor han slap, inden han måtte sidde ude i flere måneder med brok tidligere på sæsonen.

Natten til onsdag var han i aktion i førstekæden for Jets, da han og holdkammeraterne var på besøg hos Detroit Red Wings.

Og selv om Nikolaj Ehlers fortsatte den fine form med ét mål og to assist, måtte han og Jets se sig slået 5-7 i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Det er blot Ehlers' tredje kamp efter skaden, men den 26-årige forward har alligevel formået at notere sig for to mål og tre assister for Winnipeg Jets, som ligger nummer fire i vestkonferencen af NHL.

Ehlers og Jets har kun ét point op til Los Angeles Kings på tredjepladsen og har samtidig spillet tre kampe færre end Kings.

Landsmanden Oliver Bjorkstrand var også i aktion natten til onsdag. Han fik noteret sig for andenassisten, da hans hold, Seattle Kraken, udlignede til 2-2 mod Buffalo Sabres.

Seattle Kraken endte med at vinde kampen 4-3 og ligger nu på 5.-pladsen i NHL's vestkonference med ét point op til Ehlers' Jets. Kraken har spillet én kamp mindre end Jets.