Nikolaj Ehlers stråler med mål og assister i NHL-comeback

Efter flere måneders skadespause med brok kom danske Nikolaj Ehlers søndag igen på isen i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Og det danske offensive es fik markeret sig på særlig fin vis, da han i fjerde minut af anden periode bragte sit hold, Winnipeg Jets, foran med 3-2, efter at han allerede havde fået assisten til kampens første mål.

Winnipeg Jets endte med at tæve Vancouver Canucks med 7-4, og ved kampens allersidste mål var Ehlers også involveret, da han fik noteret sig for endnu en assist.

Ehlers havde indtil søndag aften ikke været på isen i NHL siden 17. oktober. I november stod det klart, at han skulle under kniven for at blive opereret for brok, skrev det canadiske medie CBC dengang.

Stor dansk succes i nat

Den 26-årige dansker er en central del af cheftræner Rick Bowness' hold, og inden skaden fik han da også noteret sig selv for tre assister i bare to kampe.

Han har scoret i alt 164 mål i 480 kampe i grundspillet af NHL.

Også danske Oliver Bjorkstrand gjorde sig bemærket i NHL denne weekend. Han scorede åbningsmålet for Seattle Kraken, der endte med at vinde 8-4 over Ottawa Senators.

Lars Eller er også på isen for Washington Capitals mod Columbus Blue Jackets. Den kamp gik i gang klokken 23.00 dansk tid.

Lars Eller skinner på isen i storsejr