Ny dansk nedtur

Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets er kommet yderligere bagud i NHL-kvartfinaleserien mod Montreal Canadiens.

Med et 0-1-nederlag i anden kamp natten til lørdag dansk tid er Jets nu bagud 0-2 i serien, som spilles bedst af syv kampe.

Hovedrollerne i kampen blev indtaget af Tyler Toffoli, der scorede kampens enlige mål, og Montreal-målmanden Carey Price, der stod for 30 redninger.

Målet blev sat ind efter 101 sekunder af anden periode.

I tredje periode pressede Jets hårdt på for en udligning.

Men Price holdt Winnipeg-spillerne fra fadet og fik blandt andet afvist en stor Nikolaj Ehlers-chance.

Danskeren er trods nederlaget fortrøstningsfuld.

- Vi gik til den, og det bliver vi nødt til at blive ved med at gøre. Vi arbejder hårdt for hinanden, og det skal nok komme til at gå godt, siger Ehlers efter kampen ifølge nhl.com.

- Vi kommer til at se nærmere på den her kamp og se frem mod den næste.

I runden forinden gjorde Montreal Canadiens det af med Toronto Maple Leafs, som spillede uden den danske målmand Frederik Andersen.