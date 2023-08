Ny direktør på plads i Danmarks Ishockey Union

Svenske Jonas Torines bliver direktør i Danmarks Ishockey Union (DIU), meddeler DIU tirsdag aften i en pressemeddelelse.

Han tiltræder 1. september, efter at han har været de seneste tre år hos klubben Timrå i hjemlandet.

- Jonas har dokumenteret sportslige og kommercielle resultater i netop vores sport, og derfor synes vi, at Jonas har en meget spændende og interessant profil til fremtiden for dansk ishockey.

- Desuden har Jonas haft stor berøringsflade med samarbejdet mellem ungdom og eliten i Timrå, siger Henrik Bach Nielsen, formand for Danmarks Ishockey Union, i pressemeddelelsen.

47-årige Jonas Torines var med til at føre Timrå op i den bedste svenske ishockeyrække, og han ser nu frem til at arbejde med dansk ishockey.

- Det er en stor ære for mig at blive tilbudt jobbet som direktør i DIU.

- Jeg glæder mig til, sammen med alle klubberne, mine nye kolleger på kontoret og bestyrelsen, at medvirke til at videreudvikle de flotte resultater, som dansk ishockey har leveret de seneste mange år, siger han.

I juni sidste år meddelte DIU, at den mangeårige direktør Ulrik Larsen stoppede for at blive direktør for det VM-selskab, der skal dirigere Danmark frem mod værtskabet for VM 2025, som Danmark deler med Sverige.

I første omgang blev Kim Pedersen konstitueret i stillingen som direktør, men han blev for nogle måneder siden hyret til et job som sportsdirektør hos Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF).