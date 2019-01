Ny hovedtackling: Kæmpestraf til dansk landsholdsspiller

Den danske ishockeylandsholdsspiller Jesper Jensen er røget ind i en byge af hårde domme. For anden gang på tre måneder har han nemlig været lidt for aggressiv med voldsomme tacklinger i hovedet på en modstander i den svenske SHL.

Som Brynäs-spiller fik han for tre måneder siden fem kampes karantæne og en bøde på 50.000 svenske kroner for en grim hovedtackling. Tirsdag var den gal igen for Jesper Jensen.

Han er for nylig skiftet til Skellefteå i samme række, og allerede i anden kamp for klubben gik den danske spiller igen over stregen på isen.

31-årige Jesper Jensen skøjtede ind bagfra og bankede en albue i hovedet på Rögle-spilleren Daniel Zaar.

Tacklingen gav matchstraf, og efterfølgende har ligaens disciplinærinstans igen langet en karantæne og en bøde ud til danskeren.

Denne gang må Jesper Jensen sidde seks kampe i skammekrogen og acceptere en bøde på 70.000 svenske kroner for den grimme tackling.

Jesper Jensen, der på landsholdet går under kælenavnet 'Zlatan', har både dansk og svensk statsborgerskab, da hans mor er svensk..

