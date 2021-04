Ny regel vedtaget: Danske Frederik i farezonen

Nye corona-tiltag gør det vanskeligere at få NHL-spillere med til VM i ishockey i slutningen af maj. Det kan blive en hård bet for Danmark, der blandt flere stjerner har førstemålmanden Frederik Andersen i en potentiel farezone

Nye tider kræver nye tiltag. Således også i ishockyens verden, hvor herrernes VM løber af stablen 21. maj i Letlands hovedstad, Riga.

For at begrænse coronavirussens spredning er der ændret på en række praktiske detaljer, og kvindernes VM, der skulle have været afholdt i Canada, blev aflyst i sidste uge - dagen inden de danske kvinder skulle være rejst til sit første A-VM nogensinde.

Seneste ændring i forhold til herrernes VM kan dog få vidtrækkende konsekvenser for turneringen.

For selv om antallet af registrerede spillere er blevet hævet fra 25 til 28, så er der ny skrappe karantæneregler at tage højde for. Det afslører den internationale ishockey unions vicepræsident Kalervo Kummola til finske MTV

Alle spillere skal nemlig være i karantæne i Riga i fem dage inden VM-start, hvilket vil sige 16. maj. Det skaber problemer, da sidste kamp i det nordamerikanske NHL-grundspil bliver spillet så sent som 19. maj.

VM-holdene må ganske vist efterregistrere seks NHL-spillere, der støder til senere end 16. maj, men de skal også opholde sig i karantæne i fem dage. Så det bliver en vanskelig manøvre for Danmark og andre hold, der håber på NHL-forstærkning - for ikke at tale om USA og Canada, der normalt spiller med hele trupper fra verdens bedste ishockeyliga.

– Tanken er, at Canada og USA udvælger sine trupper før VM, og så ankommer de med chartret fly. De europæiske NHL-spillere kan rejse med samme fly.

- Jeg tror ikke, at der derefter kommer mange NHL-spillere til VM, siger Kalervo Kummola om situationen.

Nikolaj Ehlers (tv.) er en af de danskere, der kan blive ramt af den nye regel. Foto: Terrence Lee/Ritzau Scanpix

Danmark har flere spillere, der ser ud til at være på vej mod NHL-slutspillet og derfor kan blive mere end vanskelige at få til VM. Det er skadede Nikolaj Ehlers (Winnipeg Jets), Frederik Andersen (Toronto Maple Leafs) og Lars Eller (Washington Capitals). Desuden ser det også godt ud for Patrick Russells Edmonton Oilers - men han er p.t. udlejet til Rungsted Seier Capitals, og hans NHL-fremtid er uvis.

Det er den på den korte bane også for San José-danskerne Joachim Blichfeld og Alexander True. De har begge spillet i NHL for relativt nyligt og kan derfor blive hevet fra AHL, hvis San José Sharks hiver en slutspurt frem og kommer i slutspillet.

Til gengæld er løbet kørt for Oliver Bjorkstand (Columbus Blue Jackets) og Frans Nielsen (Detroit Red Wings). Begge kan derfor være VM-aktuelle.