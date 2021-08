Nyt dansk nederlag

Danmarks kvindelandshold i ishockey måtte for anden gang i træk gå fra isen som tabere ved A-VM, da holdet søndag morgen dansk tid tabte 0-1 til Japan.

Dermed blev japanerne, der ligger nummer seks på verdensranglisten, som ventet en for stor mundfuld for danskerne, der deltager ved holdets første A-VM i 29 år.

Modsat fredagens kamp mod Tjekkiet var danskerne dog langt bedre med i nattens opgør.

Således havde begge hold fine muligheder for at score, og målt på skudforsøg og redninger var de to hold næsten helt lige igennem hele kampen.

Nederlaget betyder, at Danmark forbliver på sidstepladsen i pulje B med en målscore på 1-7.

Kampen mellem Danmark og Japan blev afgjort, da 20-årige Hikaru Yamashita fire og et halvt minut inde i anden periode sendte pucken ind bag Cassandra Repstock-Romme i danskernes mål.

Der er ti hold med til VM, og de otte går videre til kvartfinalerne.

Coronapandemien har to gange udskudt VM, som Danmark for mere end to år siden kvalificerede sig til med oprykningen til højeste niveau.

Begge gange var det hårde slag for spillerne, men den forstyrrende pandemi har faktisk haft en effekt, der kan hjælpe de danske spillere.

VM-turneringerne for de lavere rangerede nationer er blevet aflyst, og derfor vil ingen hold rykke ned ved VM i Calgary.

Danmark fortsætter VM mandag, hvor Tyskland venter i turneringens tredje kamp.